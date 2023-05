WarEnd fait sensation dans Nouvelle École et rend dingue les internautes

Un candidat sort du lot dans la deuxième saison de « Nouvelle école » sur Netflix. Il s’agit de WarEnd, un rappeur toulousain qui a séduit les internautes par son originalité et affole la Twittosphère en ce moment.

Depuis une semaine que la nouvelle saison de « Nouvelle école » est disponible sur Netflix, un candidat s’est particulièrement fait remarquer. C’est WarEnd connu pour avoir déjà réalisé la première partie des concerts de Josman et BigFlo & Oli, le jeune rappeur toulousain a marqué les esprits dès sa première apparition.

Ses extraits de son audition et de son passage sur scène font le buzz, et on comprend pourquoi, sa singularité interpelle. WarEnd rappe avec une énergie débordante et une passion communicative. Il joue avec sa personnalité et sa voix, et pose avec un style unique. Il ajoute aussi des mimiques décalées, qui créent la surprise. Une performance exceptionnelle qui a fait réagir les internautes, certains d’entre eux craignent qu’il se fasse éliminer prématurément et le soutiennent, une séquence de l’émission est même devenue virale sur TikTok avec plus de 15 millions de vues.

Mais les prestations du jeune rappeur divisent et d’autres sont moins convaincus notamment sur son dédoublement de personnages, l’émission de Nouvelle École en tout cas peut constituer un excellent tremplin dans sa carrière .

On est déjà fans de Warend. pic.twitter.com/nTHICRzRKa — Netflix France (@NetflixFR) May 20, 2023

