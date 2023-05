Warend rend encore les internautes complètement fous, le phénomène se poursuit

WarEnd ne cesse de faire parler de lui depuis le début du show de la Nouvelle École ! Le participant du télécrochet de Netflix a fait exploser son nombre d’abonnés sur les réseaux, avec plus de 250 000 nouveaux fans sur son compte Instagram, le jeune rappeur continue de faire monter son buzz.

WarEnd, un vrai personnage atypique

C’est l’une des révélations de cette suite de la Nouvelle école, le nom de WarEnd n’arrête pas de faire parler sur la toile et ceci malgré son élimination prématurée de la compétition lors de la session des battles, l’artiste originaire de Toulouse a tout de même conquis le public. Le single « J’arrive en détente » est même devenu viral sur TikTok avec plus de 17 millions de vues sur l’application avec laquelle le rappeur est devenu très populaire grâce à ses 500 000 abonnés et dont l’élimination de l’émission de Netflix fait débat notamment sur le choix de Niska de ne pas le sauver de quoi rend dingue les internautes.

WarEnd s’est démarqué des autres candidats avec l’interprétation de plusieurs personnalités dans sa musique et ses différentes mimiques, « J’aimerais faire comprendre aux gens qu’être différent, ça n’est pas péjoratif. Le plus beau compliment qu’on ait pu me faire, c’est de me dire que j’étais bizarre. Quand je suis arrivé dans le Sud, les gens qui me le disaient voyaient ça comme une injure et ne savaient réagir quand je souriais et leur disais merci. », a-t-il confié lors d’un entretien à Actu.fr à ce sujet.

« Niska on va jamais te pardonner pour Warend, PIRE JURY DE L’HISTOIRE », « C’est le seul gars qui a du talent dans tout nouvelle école » ou encore « J’aime trop le délire perso je trouve ça change de tout ce qu’on voit dans le rap, tôt ou tard il saura se créer sa communauté », ont réagi les internautes dans les tweets les plus populaires sur le réseau social à l’oiseau bleu pour soutenir WarEnd dont le compte Instagram approche désormais les 300 000 abonnés.