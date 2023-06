Rohff remet en place Booba et fait des révélations sur leur feat annulé

Très remonté, Rohff n’arrête plus de s’exprimer sur ses réseaux contre la Mafia K’1 Fry et a balancé une balle perdue contre Booba en faisant des surprenantes confidences sur leur featuring qui ne s’est jamais concrétisé.

Les dessous du feat avorté avec Booba révélés !

Rohff a tout d’abord décidé de remettre en place Booba sur sa guerre contre les influvoleurs. Housni a partagé un montage parodique de TPMP avec B2O dans la peau d’Hanouna avec la légende, « Coucou mes ratpis. Au menu de l’émission de ce soir, les pieds de jazz, les MST d’Hanouna, la fausse grossesse de Mila Jasmine, ma lettre d’amour à Magalie que j’aime et nous recevons Véronique Genest que j’adore ».

« Occupe-toi de tes semblables, les influvoleurs. Toi, les histoires du 94, du 93 des quartiers, tout ça, c’est pas pour toi. Tu n’es pas des nôtres. Reste dans ton monde de pédale. Laisse tout ça. », lance Housni envers le DUC en commentaire de la publication. En plus de cette charge contre Kopp, Rohff s’est confié sur une collaboration avortée entre eux, il y a quelques années, avec des révélations sur la Mafia K’1 Fry.

Rohff continue de balancer des dossiers croustillants !

En effet, Rohff a parlé de sa connexion avec Booba et Rim’k qui n’est jamais sortie officiellement. Le rappeur du 94 en a expliqué les raisons en donnant sa version des faits. « Je vous rappelle qu’ils ont connu la zoulette quand elle était venue me voir au studio de la Muette en 2001 pour un feat. Mokobé ayant appris la news m’a proposé avec insistance d’inviter Rim’K pour un son à 3 » assure Housni en nommant B2O par le surnom « la zoulette ». Mokobé aurait donc à l’origine de cette collaboration validée à l’époque par Housni sauf cela n’a pas pu se faire par la suite sans une raison particulière. « J’ai accepté et ensuite le feat s’est annulé » déplore-t-il.

Booba a finalement travaillé avec Rim’k sur l’album en solo de ce dernier intitulé « Chef de Famille » pour le single « Call Of Bitume« . « Comme par hasard, ils ont récupéré la collab’ pour l’album solo de Rim’K, comme si de rien n’était. Je n’ai rien dit, je m’en foutais, mais vive la loyauté. Tant mieux, qui se ressemble s’assemble. Et ça dit qu’on est frères » s’indigne Rohff qui depuis quelques jours balance des gros dossiers pour démontrer publiquement que les anciens membres de son entourage l’ont lâché.

Pour le moment, aucun des rappeurs ciblés par les accusations de Rohff n’a répondu aux révélations et ils semblent ignorer les propos à leur encontre. En parallèle de cette actualité, l’auteur de Surnaturel prépare actuellement la sortie de son prochain album intitulé FITNA avec un premier extrait à paraitre très prochainement en featuring avec Big Ali.

faut l’enfermer personne le calcul pic.twitter.com/HsrHWcIdcP — ZERAP (@ZERAP_) June 12, 2023