Rohff : voici la signification de son nouvel album, FITNA

Ce n’est plus un secret, Rohff sera bientôt de retour avec un nouvel album, le onzième de sa carrière débutée dans les années 90. À l’annonce du titre de ce nouveau projet, Housni a suscité l’intrigue des fans sur la signification de son nom, FITNA, le rappeur de 94 vient de livrer quelques explications.

Plus d’un an et demi après la sortie de son dernier opus en date, Grand Monsieur et son concert réussi à l’Accor Arena au mois de novembre, Rohff s’apprête à faire son grand retour dans les bacs, mais pour le moment, même si la parution de l’album est confirmée, aucune date de sortie n’est annoncée. Pour faire patienter le public, Housni a tout de même préciser que ce prochain projet s’intitule FITNA et fasse aux interrogations des internautes sur le choix de ce titre, il a livré quelques informations sur le sujet.

Les explications sur l’album de Rohff

« Fitna: épreuve ou test … Le mot est souvent utilisé pour décrire les tests dans lesquels quelque chose détesté est éliminé. Plus tard, il a également été fréquemment utilisé dans le sens du péché, du kufr, des combats, la combustion, la suppression et le détournement. fitna signifie test, fitna signifie épreuve, fitna signifie la richesse, fitna signifie les enfants, fitna signifie la mécréance, fitna signifie les différences d’opinion entre les personnes, la fitna signifie le feu. » décrit une story de Rohff sur l’utilisation du mot FITNA.

En commentaire, l’artiste originaire de Vitry a ajouté, « Les troubles, les tentations, l’égarement, la perversion, la sorcellerie, la corruption, etc… ». Après cette explication, les auditeurs devront encore patienter un peu avant de découvrir le premier extrait de cet album, mais il leur a promis que cela arrivera très vite.