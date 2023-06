Rohff déclare la guerre à la Mafia K’1 Fry et balance du très sale

Après son coup de gueule contre les célébrations des 20 ans du clip « Pour Ceux » et le manque de soutien à son égard, Rohff continue de dézinguer la Mafia K’1 Fry. Housni a décidé de s’en prendre aux membres du groupe parisien et particulièrement ciblé son ancien ami, Kery James qui a pris très cher.

Rohff déballe tout sur Kery James et Kamelancien !

Plus rien ne va entre Rohff et les autres membres du collectif de ma Mafia K’1 Fry, l’artiste du 94 vient de révéler plusieurs messages reçus de ses conversations privées qui évoquent la trahison des autres rappeurs de son ancien groupe. « C’est arrivé trop de fois avec des gens de la mafia. Pourtant, pour Gab’1 tu y es allé. Quand il a fait son clash aucun a répondu. Par contre, quand y a eu la bagarre dans le 19e arrondissement la, ils ont dit Gab1 vs mafia K1 Fry. Vraiment, c’est à cause de leur comportement que la mafia k1 fry n’a pas duré » décrit l’un des messages.

Dans d’autres messages relayés par Housni, il évoque les noms de Kery James et Kamelancien sur les trahisons subies, « Que dire de kamelancien qui écoute du booba et repartage comme un enfant de 12 ans quand booba le mentionne bref laisse tombé, on te fait passer pour le parano, mais t’es tout sauf barge » et « Quand t’étais au placard, j’avais mis : « libérez Rohff » sous un clip de kery James, il avait été effacé… je n’avais pas compris sur le coup… là, je comprends mieux ».

Les révélations de Rohff font suite à son annonce de la sortie à venir de son prochain single intitulé « Notori Hous » sur lequel il retrouve Big Ali avec lequel le rappeur de Vitry avait déjà collaboré avec succès en 2006 pour le titre « Dirty Hous ». Pour le moment, aucun membre de la Mafia K’1 Fry n’a répondu aux révélations d’Housni mais la situation devient de plus en plus tendue.

