Rohff démolit Kery James, Mokobé et Rim’k avec des dossiers compromettants

Rohff a décidé de se lâcher totalement sur Instagram et ça fait très mal ! Après s’en être pris à la Mafia K’1 Fry, Housni vient de cibler directement trois des membres du collectif Kery James ainsi que Mokobé et Rim’K du 113 avec des révélations croustillantes sur leur passé commun.

C’est la guerre : Rohff règle des comptes publiquement avec les membres de son ancien groupe !

Rohff est déchainé et livre ses vérités depuis quelques jours sur ses réseaux. Le rappeur du 94 a commencé à sortir du silence sur les récentes actualités de la Mafia K’1 Fry avec le lancement de la réédition des fameuses vestes en cuirs portées par les membres du groupe puis avec la célébration des 20 ans du tournage du clip culte Pour Ceux. Des événements auxquels Housni n’a pas été convié, ce qu’il regrette amèrement comme le manque de soutien à son égard, après plusieurs tacles contre le collectif, ce sont désormais les rappeurs directement que le Padre du Rap Game attaque.

Dans une story Instagram, Rohff s’en prend à Kery James au sujet de l’embrouille avec MC Jean Gab’1 en 2007 pour s’en être désolidarisé, « J’étais au sommet, mais j’ai bougé pour un ami qui voyait en moi un rival caché qui le gênait dans le rap, car j’ai commencé après lui, on me le disait, mais je n’écoutais pas » explique-t-il également, il va jusqu’à l’accuser de lui avoir adressé des piques en musique et d’avoir été jaloux de son succès avant de donner les raisons des featuring annulé avec Kery sur leurs albums pour d’affirmer qu’il l’a plagié.

Kery James jaloux d’Housni ?

« Écoutez bien la mélodie de la sirène 1 et 2. Les notes de piano arrivent quatre mesures après tout, presque pareil. Même délire dans le son réel de Kery ressemble étrangement à que pour les vrais non ? Que hasard LOL. Surtout ne pas dire que Kery s’est inspiré de moi ou m’a envoyé des piques. Non, je dois être parano, prenez-moi mon tel. Le code de l’horreur a fait tellement de mal aux egos qu’on a voulu me faire, même au sein de mon collectif, c’est réel » démontre Housni avant d’assurer que Kery a repris ses paroles.

Housni a aussi publié un message concernant Mokobe et l’histoire du morceau avec Rim’k et Booba. Rohff accuse les deux membres du 113 de l’avoir utilisé à l’époque pour se rapprocher de B2O avant de travailler ensemble sans qu’il ne le sache avant de s’exprimer sur la préparation d’un film sur l’histoire de la Mafia K’1 Fry, « Si le film Mafia k1 fry ne se fait pas ça ne sera pas ma faute, ça sera la faute de cette fausse amitié sans loyauté ni solidarité sous fond de rivalité caché qu’on vous a vendu, ils peuvent le faire, mais sans moi ».

