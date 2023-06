Rohff va déclencher la foudre et vous chauffer cet été

Rohff vient de faire une très grosse annonce, il est de retour en musique et nous promet un tube de l’été avec le premier extrait de son nouvel album sur le single « Notori Hous » en featuring avec Big Ali.

Le mois dernier, Housni a présenté la sortie de son prochain opus dont la date de sortie n’est pas encore connue, le rappeur du 94 a tout de même dévoilé le titre de ce projet intitulé FITNA tout en donnant sa signification. « Les troubles, les tentations, l’égarement, la perversion, la sorcellerie, la corruption » avait-il commenté sur Instagram sur sa description de ce mot.

Rohff veut vous ambiancer avec son tube de l’été

Pour faire monter la pression avant de livrer plus d’informations sur ce onzième album de sa carrière, Rohff vient de faire connaitre le nom du premier extrait baptisé « Notori Hous » ainsi que son visuel. Ce single sera disponible en écoute sur les plateformes de streaming à partir du 21 juin 2023 et Housni a décidé d’inviter Big Ali pour une nouvelle collaboration entre eux. En effet, les deux artistes ont déjà travaillé ensemble en 2006 pour le tube « Dirty Hous' » produit par Wealstarr qui figure sur la réédition « Au-delà de mes limites Classics », cette nouvelle entre eux devrait donc rappeler des bons souvenirs aux plus nostalgiques des auditeurs de rap français.

« Mes vrais, J’ai décidé de déclencher la foudre le 21 Juin. Après #DirtyHous On a récidivé avec @bigaliofficial On va vous chauffer le crâne cet été » déclare Rohff dans sa publication Instagram pour annoncer la belle nouvelle à ses fans et a précisé dans une story la sortie prochainement d’une interview vérité inédite sans langue de bois avec des nombreuses révélations, « Vous avez assez dupé le public et surfer sur mon silence ».

À lire : Rohff tacle la Mafia K’1 Fry sur le manque de reconnaissance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rohff (@rohffofficiel)