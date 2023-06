,Cédric Doumbé, c'est un cauchemar ! L'avis cash de Ragnar Le Breton

,

Quand Ragnar Le Breton livre son opinion sur Cédric Doumbé, l’humoriste ne mâche pas ses mots envers le combattant de MMA actuellement victime d’une blessure au poignet et donc les débuts en PFL sont repoussés.

C’est à l’occasion d’une ancienne interview avec le média Booska-P que Ragnar Le Breton s’est exprimé sur Cédric Doumbé. Adepte de MMA, le comédien populaire sur les réseaux devait débuter dans son sport de combat préféré au mois de mars, face à Daniel Lentie sauf que ce dernier a déclaré forfait et l’événement a été annulé au grand regret de l’humoriste, suivi par près d’un million d’internautes sur Instagram. Pour s’inspirer dans ses entrainements dans la cage, Ragnar a comme modèle « The Best » dont il a fait l’éloge dans un entretien il y a quelques mois.

Cédric Doumbé, c’est malade, balance Ragnar Le Breton !

Ragnar Le Breton a joué le jeu de l’interview Surcoté ou Sous-coté et sujet de Cédric Doumbé, il n’a pas tari d’éloge envers le pratiquant franco-camerounais de MMA envers qui il a énormément de respect. « Ah Cédric, sous-coté ! Cédric, c’est le meilleur, c’est un malade. Il s’en bat les coui**es de tout lui. », a-t-il déclaré avant d’expliquer que l’ancien champion de kickboxing assume ses provocations sur le ring et n’hésite pas à le qualifier de légende, « Attention, il cogne, t’en met une, te fait vraiment très mal Cédric. Il parle, il fait du boucan, assume en plus, te dit ‘je vais te coucher’, il te couche. C’est un cauchemar le mec. Mondialement, c’est une légende. Mais, en France, ils ont un peu ce mépris pour les sports de combat, je trouve. ».

Un beau message de respect de la part de Ragnar Le Breton envers Cédric Doumbé qui a lui d’ailleurs récemment rendu hommage dans un entretien sur Clique avant l’annonce de l’annulation de son combat contre Daniel Lentie avec la déclaration, « Ragnar, c’est un bon. J’aime beaucoup Ragnar et j’ai beaucoup de respect. » avait-il commenté au sujet des prestations sportives de l’humoriste puis de poursuivre, « Je ne sais pas comment il s’entraine. Je lui ai dit que le mec qu’il prenait, ce n’était pas une pomme de terre, qu’il pouvait se rétracter. Il m’a dit non. Il était déter’. S’il y va, s’il porte sa confiance, je pense qu’il peut le faire. Et, même s’il perd, respect. ».

