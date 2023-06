Kaaris interdit au Maroc tout comme Booba et Ninho

Nouveau coup dur pour les fans de rap français au Maroc, c’est au tour de Kaaris d’être indésirable dans le pays ! Les récentes annulations des concerts de Ninho et Booba ne sont pas sans conséquences, les autorités marocaines continuent de refuser la venue des rappeurs français, Riska vient d’en faire les frais.

Après l’annulation du concert de Booba à Casablanca il y a quelques semaines puis l’annonce ce lundi de la déprogrammation de celui de Ninho dans la même ville, c’est au tour de Kaaris de subir la même mésaventure. En effet, le rappeur Sevranais d’origine ivoirienne avait un showcase programmé le 24 juin prochain à Tanger dans la discothèque Bling Bling Luxury Club.

Cependant, la date du spectacle suscite la polémique au Maroc, il se retrouve confronté à une large campagne de boycott comme l’a vécu B2O auparavant. Des nombreux Marocains ont réagi avec colère à l’annonce de son arrivée au Royaume en raison d’une accusation de « propos insultants envers la femme marocaine » et ont obtenu gain de cause.

Les rappeurs français boycottés au Maroc, Kaaris sanctionné !

Les faits reprochés à Kaaris date de 2019, lorsqu’il avait scandale suite à la diffusion d’un ancien morceau dans laquelle il salit l’image de la femme marocaine. Ce sont les paroles « Eh rabza, va dire à ta pu*e marocaine que c’est nous qu’on donne le taro », issues du titre Mafia Music Remix paru en 2010 qui sont mis en cause. Les propos ont motivé l’annulation officielle de son show à Tanger de la part des autorités locales.

« Message envoyé aux organisateurs du Show Case de Kaaris. Chers compatriotes, c’est à vous de jouer en manifestant votre rejet à l’égard de cet individu. Diffusez un maximum et envoyez-leur un Dm Insta…. N’oubliez pas que votre mobilisation ne restera pas sans réponse. L’annulation des concerts de Booba et Ninho en sont de parfaites illustrations. », décrit un message d’appel au boycott contre Riska sur Twitter qui fait suite aux annulations de Ninho et Booba.

En 2019, deux showcases du rappeur originaire de Sevran prévus à Marrakech et à Tanger avaient déjà été déprogrammés pour la même raison. Les organisateurs de la soirée et Kaaris n’ont fait aucune déclaration suite à cette annulation alors qu’il vient de dévoiler son dernier single « BORZ » validé par Karim Benzema en personne.

