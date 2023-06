Kaaris et Booba s’affrontent de la meilleure des façons

Après les clashs sur les réseaux, Kaaris et Booba reviennent à l’essentiel, la musique ! Hasard du calendrier, les deux poids lourds du rap game ont choisi le même jour pour sortir un nouveau morceau, Riska revient très énervé avec « BORZ » alors que B2O livre un titre plus calme et chanté avec le single « Signé« .

Produit par Flem et Therapy 2093, le single « BORZ » de Kaaris s’inspire du combattant de MMA, Khamzat Chimaev. Riska frappe fort avec un freestyle puissant à l’ancienne dont le clip sera mis en ligne ce vendredi après-midi à partir de 16h sur sa chaine Youtube. Pour les premiers retours, les auditeurs sont satisfaits de la performance du rappeur Sevranais, « Kaaris toujours aussi chaud bouillant », « C’est fort ! », « Ça va être l’entrée de khamzat chimaev maintenant » ou encore « Ah ouais, c’est chaud là bien meilleur que Pena Duro le dozo est bouillant », peut-on lire dans les commentaires du morceau alors que les fans n’ont pas manqué de commencer à faire la comparaison avec le dernier morceau de Booba.

Le défi musical est lancé entre Kaaris et Booba

L’ancien membre du groupe Lunatic est aussi de retour aujourd’hui avec une chanson en solo après avoir enchainé les featurings ces derniers mois. « Nous allons devoir remettre de l’ordre en musique. C’est ça qui fera le plus de bruit », a annoncé Booba avant la sortie de ce single pour faire monter la pression, « Pas récompensé comme un tirailleur, ce qui est dû ne se réclame pas. On m’a toujours dit d’aller vois ailleurs, je suis revenu vainqueur à chaque fois », chante le DUC dans le refrain. « Incroyable », « Chapeau l’artiste », « Le refrain est incroyable ! », « Toujours le meilleur de les tous », « Dans les classiques déjà, ce soir le clip ça va être un délire aussi », ont réagi les internautes à la première écoute.

Tout comme Kaaris, Booba va mettre en ligne le visuel de ce morceau à 16h et fidèle à son habitude, l’artiste du 92i ne devrait pas manquer de scruter de très près les chiffres de streams et des vues sur Youtube pour en faire la comparaison afin de narguer son rival s’il réalise un score inférieur au sien.

Rendez-vous dès demain pour connaitre les premiers chiffres des deux rappeurs sur le démarrage en 24h via les plateformes de streaming de « Signé » et « BORZ ».

