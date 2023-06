Ninho interdit de concert au Maroc

Décidément, le Maroc n’apprécie par les rappeurs français ! Après l’officialisation du concert de Booba prévu ce mois de juin à Casablanca, c’est au tour de Ninho de subir la même sanction pour son prochain dans la même ville que B2O suite à une décision des autorités locales.

Le recordman des certifications en France qui prépare la sortie de son nouvel album baptisé « N.I » et dont le premier extrait « 25G » est disponible depuis quelques jours va entamer prochainement une tournée avec le « Jefe Airlines Tour », au programme des dates dans toute la France à partir de début 2024 dont Lyon, Nice, Montpellier, Strasbourg, Dijon, Nantes, Bordeaux ou encore Marseille. En attendant, Ninho avait aussi prévu de se produire à Casablanca sur la scène du Complexe Mohamed V pour interpréter ses plus grands tubes et des inédits de son prochain opus, mais les médias marocains viennent de révéler l’information que l’événement est malheureusement déprogrammé.

Même s’il n’a pas eu à faire face à une campagne de boycott à son encontre comme Booba pendant plusieurs semaines avant que son concert ne soit annulé, Ninho vient de subir une mésaventure identique. En effet, les autorités de Casablanca ont refusé la demande d’autorisation des organisateurs de la mise en place du concert à venir du rappeur dans la ville programmé pour la date du 24 juin. C’est suite à une réunion des membres du comité de sécurité à la préfecture des provinces de Casablanca-Anfa que le verdict est tombé sans aucune justification officielle.

Les organisateurs n’ont fait aucun commentaire sur cette regrettable décision alors que Ninho avait pourtant déjà performer l’année passée sur la scène de Casablanca sans qu’aucun incident n’ait perturbé le spectacle. En pleine promotion de son nouvel album, N.I ne s’est pas exprimé sur cette déprogrammation.

