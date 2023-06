Benzema valide fort Kaaris ! Le rappeur réagit

Karim Benzema est un grand fan de rap français et vient encore le prouver une nouvelle fois en apportant de la force à Kaaris pour la sortie de son dernier single dans une séquence qui ne devrait pas plaire à son rival Booba avec qui l’ancien buteur Madrilène s’était lié d’amitié.

Après avoir tout remporté avec le Real Madrid et s’être bâti un impressionnant palmarès dont cinq trophées de la Ligue des Champions et un Ballon D’Or, Benzema a quitté l’Espagne pour l’Arabie Saoudite pour rejoindre l’équipe d’Al-Ittihad Club. Il va évoluer en Saudi Pro League où joue également son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Suite à ce transfert, KB9 continu de se maintenir en forme et s’est filmé dans une story pendant une séance d’entrainement à la salle de sport avec comme musique pour se motiver le nouveau titre de Kaaris.

Kaaris a dévoilé vendredi dernier le morceau « BORZ ». « Sur le TP équipé, si t’es pas content triplé, même si tu supplies, ils vont tirer. À l’étage ça sent la ass faut ventiler, et si tu paies pas, ça va s’empirer. On rentre dans ta tête, personne va s’en tirer, ça bibi de lundi à domingo » chante Riska dans l’extrait de la vidéo partagée par Benzema. L’ex-international français valide la chanson avec la légende « Vamonos« qui se traduit en français par « Allons-y« .

La scène n’a pas échappé à Riska. Le rappeur Sevranais a relayé la vidéo dans sa story en ajoutant un lien pour écouter « BORZ » sur les plateformes de streaming dont le titre cumule 260 000 écoutes sur Spotify en 3 jours ainsi que 850 000 vues sur Youtube avec le clip. En clash depuis plusieurs années avec Kaaris, ce soutien risque d’agacer Booba qui vient aussi de présenter le single « Signé« et dont la relation avec Benzema s’est tendue depuis quelque temps.

