DJ Hamida et Kayna Samet, c’est officialisé pour vous ambiancer

Le featuring entre DJ Hamida et Kayna Samet est validé !

DJ Hamida et Kayna Samet remettent ça avec le clip “On Mérite”, extrait du nouvel album “A La Bien, Summer Edition 2.0” ! Comme annoncé précédemment, il y a quelques jours sur ses réseaux, le célèbre DJ franco-marocain présente sa nouvelle compilation désormais disponible en écoute et fête l’événement avec une nouvelle vidéo.

DJ Hamida et Kayna Samet unis pour un nouveau hit !

Pour accompagner la sortie de ce nouvel album, il choisit de lancer “On Mérite” en collaboration avec Kayna Samet qui n’est pas sans rappeler leur énorme tube commun “Déconnecté” avec Lartiste et Rimk du 113 qui avait cartonné il y a 9 ans (140 millions de vues pour le clip). Le single est porté par un clip qui vient d’être mis en ligne sur Youtube et pourrait être un futur tube en puissance.

Ce clip de Dj Hamdia fait suite à celui du morceau “On Mérite” fait suite au titre “Yemma”, single introspectif et mélancolique dans lequel Lartiste dévoile à cœur ouvert ses peines et ses déceptions du moment : Sur ce projet éclectique et riche de 23 inédits, on retrouve également le très funky “O.M.G” avec Awa Imani et Le Rat Luciano (clip ici), et des collaborations avec Sadek, LECK, Zifou, SAF… Comme chaque été, DJ Hamida part en tournée… Il aura ainsi l’occasion de défendre “A La Bien, Summer Edition 2.0” en France, Belgique, Espagne, Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc…