Jul dépense un montant exorbitant pour être sur le maillot de l’OM, le coût dévoilé

Le rap ça paye pour le “J” ! Ces derniers jours, Jul a fait l’actualité en étant toujours à la première place du Top Albums de la semaine avec C’est quand qu’il s’éteint ?, en tête du classement depuis sa sortie, le projet s’approche de la certification de disque de platine, mais aussi pour avoir renouvelé sa collaboration avec l’OM et sa marque D&P.

C’est quand qu’il s’éteint ? de Jul s’est écoulé à 15 019 équivalents ventes la semaine passée pour sa troisième semaine d’exploitation, l’album est encore à la première du Top Album depuis sa parution et comptabilise désormais 75 503. Le projet est déjà certifié disque d’or, le clip du tube “La Faille” extrait de l’opus vient de dépasser les 18 millions de visionnages en un mois et l’artiste de la ville phocéen a également sorti dernièrement le visuel du morceau “Ragnar” tourné à Nanterre dans lequel apparait comme figurant le regretté Nahel, un adolescent tué il y a quelques jours par un policier lors d’un contrôle routier qui suscite une vive émotion en France ainsi que des émeutes dans des nombreuses grandes villes du pays.

Très productif, en plus de ces actualités, le rappeur vient de concrétiser la poursuite de son partenariat avec l’Olympique Marseille et le montant de la transaction vient d’être révélé.

On connait le montant payé par le rappeur pour apparaitre sur le maillot de l’OM !

L’artiste marseillais avait déjà fait sensation, il y a quelques mois avec la présentation surprise du nouveau sponsor du maillot du club Phocéen, son label “D’or et de platine” en compagnie des joueurs de l’OM en dévoilant le nouveau maillot du club avec le logo “D&P” affiché sur la manche. Alors que ce partenariat a constitué une grande première pour un rappeur français, il vient de récidiver.

L’interprète de “J’ai tout su” a encore déboursé une somme conséquente pour faire afficher sa marque D’Or et de platine sur le maillot de l’OM durant saison 2023/2024. D’après les informations du journal de La Provence, Jul va devoir dépenser plus d’un million d’euros. En effet, dans le précédent accord conclu avec le club phocéen, l’artiste paye 30 000 euros par match pour afficher le logo D&P sur le maillot. Avec les rencontres de coupe d’Europe, la coupe et le championnat de France, le nombre de matchs joués va donc faire dépasser le million de dépenses.

Avec le succès de son dernier album et la collection de marque de vêtements en association avec l’Olympique de Marseille à paraitre, cela ne devrait pas poser de problème au “J” qui a les moyens de s’offrir un tel partenariat.