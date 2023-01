Après sa récente déclaration concernant Bosh, Ciryl Gane s’est exprimé dernièrement au sujet de Jul qu’il apprécié mais a déploré la manière dont le rappeur Marseillais a fait son entrée lors de son concert au stade Vélodrome devant 60 000 personnes au mois de juin 2022.

Le mois dernier, Ciryl Gane avait livré son avis sur Bosh en raison de son envie de se lancer dans le MMA. Surnommé « Bon Gamin », le combattant français est un auditeur de rap français et vient aussi de confier son opinion sur les artistes qu’il écoute. C’est à l’occasion d’un échange pour se raconter des anecdotes, délirer ou encore jouer un peu avec Ragnar Le Breton, Djimo, Redouane et Paul de Saint Sernin sur sa chaine Youtube, que l’athlète a eu une discussion au sujet de Jul et Ninho.

« Jul ou Ninho ? », questionne Paul de Saint Sernin, « Jul frérot ! Ninho il est gentil mais… » répond Redouane Bougheraba, « Bah moi je vais dire Ninho plutôt. » réplique le journaliste, « C’est parce que tu es un lèche botte ça. » poursuit l’humoriste. « Je vais dire Jul aussi. Il a fait plus de choses dans sa carrière, il a plus de classiques. Il influence plus le monde de la musique que Ninho. » ajoute Djimo avant que Redouane n’enchaine, « Puis Jul est déjà arrivé du ciel en TMAX c’était fou ! ». Ciryl Gane a pris la parole en dernier en revenant sur la fameuse entrée du « J » depuis les airs assis sur un TMAX dans le stade Vélodrome qu’il a jugé ridicule.

« L’impact de chaque frappe de Jul… Mais quand il est arrivé en TMAX c’était ridicule. C’est éclaté mais quelque part ça correspond bien à son image. Il est vrai et authentique.« déclare le pratiquant français d’arts martiaux mixtes. Sans préciser s’il a une préférence pour Ninho ou Jul, il a livré son avis tranchant sur ce choix d’arrivée du Marseillais dans l’enceinte de l’Olympique de Marseille sur un scooter alors qui il vient de conclure un partenariat pour afficher le logo de son label D’or et de Platine sur le maillot de l’OM pour un montant exorbitant.

Redouane Bougheraba de son côté a qualifié cette entrée comme étant un moment hors du temps.