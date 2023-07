Ninho plus fort que Jul ? Il répond avec la manière

Ninho donne la meilleure réponse possible sur Jul !

De retour dans les bacs avec “N.I”, Ninho a pris la première place du Top Albums à Jul qui était en tête du classement depuis trois semaines. En promotion pour cet opus, le rappeur parisien a été interrogé dans une interview au sujet de son compère marseillais, afin de savoir qui est le meilleur rappeur entre eux deux. Sa réponse va faire plaisir à Jul.

Ninho ne chôme pas avant les vacances de cet été et a offert à son public son quatrième album il y a 10 jours, un projet auquel se sont ajoutés 5 nouveaux titres vendredi avec l’extension sur laquelle figurent les singles “Griot”, “Mode S Plus”, “Vinicius”, “Signes de gang” et “Christopher Wallace”. L’opus s’est écoulé à un peu plus de 37 000 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Souvent concurrencé dans les ventes par Jul, N.I s’est exprimé sur une possible rivalité entre eux.

NI donne son avis sur le J !

C’est à l’occasion d’une interview à la radio sur France Inter que Ninho s’est confié sur son succès. “On garde les pieds sur terre, on prie, on se préserve : c’est ça le plus important. Faut pas oublier qu’à la base, c’est une passion, on le fait par passion et pas par devoir” décrit-il tout d’abord sur sa passion de faire de la musique avant de poursuivre, “Il n’y a pas longtemps, j’ai perdu mon père (qui était musicien), donc je me sens obligé de continuer ce qu’il a commencé. Et, moi aussi, de commencer une histoire. Mais, mélanger une vie privée et une vie publique, ça ne fait pas bon ménage. C’est important d’être amoureux”.

L’animatrice a ensuite interpellé Ninho sur éventuelle rivalité avec Jul qui a notamment dévoilé un album une semaine avant le sien afin de savoir selon lui qui est le meilleur entre les deux et qui est le N°1 dans le rap france. “Big up à lui. C’est la famille comme jamais. On n’est pas dans une concurrence de première place ou quoi. On essaie de donner de la bonne musique au peuple qui nous ressemble. C’est ça le plus important” a répondu N.I en dédicaçant l’artiste marseillaise et pour assurer ne pas être en compétition avec de denier.