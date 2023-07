Kofs est un Algérien faché

Découvrez “Algérien Fâché#1” le nouveau clip de Kofs !

2023 est une année hyper productive pour le capitaine de Marseille ! Après son album Matrixé, sorti en début d’année et l’annonce de sa participation au morceau “Barrio”, titre collégiale avec la crême des artistes algériens : Bilal, Didine Canon et Foufa Torrino.

Kofs enchaine cet été avec le premier épisode de sa nouvelle série de freestyle : “Algérien fâché #1”. En parallèle, il enchaine les tournages cinéma et vous risquerez de le voir beaucoup dans les mois à venir sur petit et grand écran. Dernièrement, il a joué dans le film Cash qui est n°1 des films vus sur Netflix aujourd’hui !

Kofs est de retour avec la puissance d’un char d’assaut. Doté d’un grain de voix stupéfiant et d’un physique plus qu’imposant, Kofs est un artiste aux multiples talents propulsé sur le devant de la scène lorsqu’il fait sensation en 2016 dans le film de Karim Dridi « Chouf ».

Puis sort deux albums V et Santé & Bonheur entre 2018 et 2020. Acteur majeur du projet 13 Organisé de Jul, il l’est devenu entre autres avec son couplet puissant sur le titre “Bande organisée”, “J’ai passé la bague à Tchikita, deux mois après, j’l’ai déjà quitté” “J’suis le capitaine, j’vais les décapiter ? C’est pas la capitale nan, c’est Marseille, bébé”. Impossible de passer à côté de cette gimmick, certifié quadruple single de diamant. Il aura suffi de ce couplet désormais légendaire sur ce titre pour que la carrière du marseillais ne bascule littéralement.

Après le succès de ses expériences collectives sur 13 organisé et Classico organisé, c’est en solo qu’il revient imposer son grain de voix ténébreux avec un nouvel album explosif, Matrixé.

Un constat s’impose d’entrée : Kofs a faim de rap.

Le discours de Kofs ne bouge pas d’un iota, le natif d’Air Bel (13015) a gardé sa formule : La rue, ses odes et ses valeurs sont l’ADN de sa musique. Une voix et une stature qui se sont imposées dans la ville et une écriture qui t’attrape par le col et te fait voir la réalité en face. Celle qui fait dire à ses fans qu’il est matrixé et donne son titre au projet.

“Charger”, “Bang Bang Bang” feat. Lacrim et “Prison” feat. Layzi sont les premiers etxraits clipés de son album Matrixé, disponible depuis le 3 février 2023.