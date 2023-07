Sofiane traité de guignol par Booba pour sa défense de Skyrock

Après ses récents passages remarqués à l’antenne de Skyrock, Sofiane s’est exprimé sur la visibilité que peut apporter la radio, qui n’a pas d’intérêt pour Booba, contrairement à un jeune rappeur. Les propos de Fianso n’ont pas échappé à B2O et il n’a pas vraiment apprécié la déclaration de son confrère à son sujet, comme le démontre sa réaction.

Sofiane livre ses conseils aux jeunes rappeurs

En l’espace de deux semaines, Sofiane a ambiancé à deux reprises le studio de Planète Rap avec tout d’abord un live de son dernier single de sa série de freestyles, “Je suis passé chez So“, avant de dévoiler il y a quelques jours en exclusivité le titre “Lexus” à l’occasion de l’émission de Fred Musa pour la présentation du prochain film des Déguns. À chaque passage, il a mis le feu à l’antenne avec une prestation validée par tous ses compères présents à ses côtés. Suite à ses deux performances, Fianso a donné une conférence dans laquelle il parle justement de la radio dont le slogan est “Premier sur le rap”, et qui a été diffusée sur les réseaux. L’un de ses interlocuteurs a posé une question sur l’intérêt d’aller à Skyrock pour faire sa promotion en citant Booba comme exemple, qui boycotte ouvertement la radio depuis plusieurs années.

Une personne du public questionne Sofiane sur le fait que Booba ne va pas à Skyrock, ce qui pourrait inspirer d’autres rappeurs à faire pareil et pousser un artiste, par exemple à créer sa propre structure. “Y a certains artistes qui sont sur la place depuis 25 ans. Tu joues au poker ? Au poker, y a un mec qui a le plus de jetons, le mec qui a le plus de jetons, on l’appelle le chip leader, le chip leader, il peut se permettre de dire ‘je ne vais pas là’, il peut se permettre de dire, ‘je ne fais pas ça’. Malgré tout, pendant ces 25 ans, il a profité de tout ce système-là.“, explique Fianso avant de confier une anecdote vécue avec Vald.

Booba tacle Fianso sur son discours sur Skyrock !

“J’ai eu cette conversation avec Vald, il y a à peu près deux ans, hyper monté contre Sky, ‘Ouais, je ne vais pas à Planète Rap, je les emmer*e’, et à un moment, je le regarde et je lui dis d’accord, mais là, tu as signé des artistes, ils ont peut-être besoin de tel média. Le microcosme rap français est tellement petit que se priver d’un média comme Skyrock, ça serait con” justifie le rappeur 93 afin de démonter son opinion avec un exemple concret.

Dans la suite de son discours, Fianso parle des sites internet qui l’ont boycotté à ses débuts avant de venir vers lui une fois qu’il a commencé à se faire connaître et a donc décidé de ne pas être rancunier en utilisant ces médias pour sa promotion. Le passage le concernant a interpelé Booba, qui a relayé la séquence dans une story pour désapprouver cet avis, notamment l’exemple avec le poker. “Masterclass de gros guignol. World Series Poker, zéro jeton pour lui“ a commenté B2O pour adresser une pique à Sofiane, avec qui il s’était embrouillé au mois de janvier en faisant fuiter des images de la se*tape du rappeur du 93, mais le conflit en était resté là depuis cette affaire.

