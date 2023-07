Sofiane enflamme encore Skyrock avec un freestyle bouillant

Chaque passage de Sofiane dans les locaux est un événement ! L’artiste du 93 a encore fait sensation dans Planète Rap avec un nouveau freestyle explosif !

Sofiane lâche une nouvelle dinguerie sur Skyrock !

Après son passage remarqué il y a deux semaines à l’antenne de Skyrock invité par son compère Heuss L’enfoiré dans l’émission Planète Rap animée par l’emblématique Fred Musa pour la promotion de l’album Chef D’Orchestre avec son interprétation en direct de son dernier single #Jesuispasséchezso2023, Sofiane a encore récidivé. Fianso a participé à la semaine Planète Rap des Déguns sur la radio ce vendredi et en a profité pour balancer une exclusivité.

Pour la promotion du film “Les Déguns 2” réalisé par le duo Cyrille Droux et Claude Zidi Jr qui sortira au cinéma le 26 juillet prochain, Karim Jebli et Nordine Salhi étaient tous les soirs cette semaine à Skyrock. Dans la dernière émission, Sofiane présent au casting du long métrage était également présent et à cette occasion, il a balancé un titre inédit. Fianso a dévoilé en direct un nouveau single nommé “Lexus” en featuring avec le rappeur italien, Capo Plaza et il a encore ambiancé tout le studio avec sa performance en live qui devrait ravir les fans rap français.