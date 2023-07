Ce titre de Booba qu’il déteste cartonne, il réagit !

De façon totalement inattendue, Booba a réussi à prendre la première place du Top TikTok en France avec un ancien morceau, sauf que cela ne plaît pas au DUC, car cet exploit est réalisé avec l’un des titres qu’il hait le plus de toute sa discographie.

Le pire morceau de Booba devient viral sur TikTok

Depuis quelques jours, les streams du single “Pourvu qu’elles m’aiment” ont recommencé à grimper brusquement. Booba a mené son enquête pour constater que le titre produit par Oz Touch et Amir Boudouhi, issu de l’album “0.9” paru en 2008, est en train de faire un énorme buzz sur l’application TikTok. Cependant, cela ne fait pas son bonheur, car il a horreur de cette chanson et avait déjà confié qu’elle est l’un des pires titres de sa carrière.

Le single s’est placé en tête du classement du Top TikTok France avec plus de 15 000 internautes ayant repris la chanson dans des vidéos devenues virales, reprenant les paroles du rappeur, “lâche moi ton phone-tel, j’n’ai pas le temps de parler“. Un phénomène surprise pour “Pourvu qu’elles m’aiment” qui sort un peu de nulle part et remet au goût du jour ce morceau. Cela devrait ravir Booba, mais bien au contraire, le fondateur du 92i est dégoûté. “Non, pas ce son !“ a-t-il déclaré dans une story Instagram en affichant la progression du single dans le classement des Hits de Spotify Belgique.

Dans une interview, l’année passée avec Le Chroniqueur Sale, Booba avait révélé avoir deux morceaux dans sa discographie qu’il n’aime pas le featuring avec Gims sur “Longueur d’avance” ainsi que “Pourvu qu’elles m’aiment”, en avouant que ce n’était qu’un délire et ne pas les apprécier. Cependant, il a tout de même partagé sur Twitter des vidéos d’utilisateurs de TikTok en train de s’ambiancer sur cet extrait et son classement sur la plateforme.

.@booba Le titre “Pourvu qu’elles m’aiment” issu de l’album 0.9 sorti en 2008 est devenu une trend #Tiktok. ➡️ En moins d’une semaine +13 000 Tiktoks, dépassant ainsi Mona Lisa ou encore DKR… ➡️ +70 000 nouveaux streams Spotifypic.twitter.com/RmMrHCf6hr — 92i Charts (@92icharts) July 16, 2023

reuve :