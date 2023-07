Booba se moque de Kylian Mbappé, “la tortue ninja”

Booba n’apprécie pas Kylian Mbappé et le prouve encore une fois en se moquant du joueur parisien au sujet de son avenir au PSG. La rumeur de son départ de la capitale française est de plus en plus persistante suite à sa mise à l’écart du groupe parti en stage au Japon et en Corée du Sud.

Booba n’en a rien à foutre de Mbappé !

Dans le monde du football, l’actualité du moment est le possible départ de Kylian Mbappé du Paris-Saint-Germain avant la fin de son contrat. Il y a quelques semaines, le champion du monde a fait savoir à ses dirigeants son souhait de ne pas prolonger à Paris. L’ancien Monégasque sera donc un joueur libre l’été prochain et pourra choisir de rejoindre gratuitement le club de son choix, sauf que la direction du PSG ne compte pas le laisser partir gratuitement. Nasser al-Khelaïfi a réaffirmé la position du PSG concernant Mbappé : soit il renouvelle son contrat, soit il est transféré avant la fin du mois d’août prochain. Cette agitation autour de l’attaquant français a fait réagir Booba.

Afin de mettre la pression sur le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison passée, le PSG a exclu Mbappé de la tournée en Asie, ce qui a encore donné plus d’ampleur aux rumeurs d’un transfert, et le joueur ne cesse de faire le buzz dans la presse sportive, au point d’irriter Booba. En effet, B2O a posté une vidéo du journal Le Parisien pour donner des nouvelles du N°7 du PSG, en affirmant qu’il va très bien, avec des images du joueur en train de signer des autographes aux fans à la sortie de l’entraînement, laissant apparaître l’impression qu’il n’est pas affecté par les tractations à son sujet et le conflit avec ses dirigeants, alors qu’une offre mirobolante d’Arabie Saoudite a été faite cette semaine pour le transférer. “Y a que moi qui m’en bats les couilles du futur de la tortue ninja ?“ a commenté Booba en réaction à cette vidéo, pour tacler le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde.

Ce n’est pas la première fois que Booba s’attaque à Kylian Mbappé, il l’avait notamment pris à partie lors de l’élimination du PSG en Ligue des Champions ou encore après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine en le surnommant “tortue ninja”.