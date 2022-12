Toutes les fois où Booba a dézingué Mbappé

Booba a lancé un nouveau tacle contre Mbappé cette semaine mais cela fait plus de deux années maintenant que le rappeur français de 46 ans exilé à Miami s’attaque à l’attaquant du PSG qu’il ne semble pas vraiment apprécié mais en lui ayant tout de même dédié un titre en 2018 avec “Kyll” en collaboration avec Médine.

Booba ne lâche pas Mbappé !

“Kylian Mbappé ! On te voit Kyky tu chantes pas c’est pour ça tu gagnes pas” a balancé Booba dans l’une de ses dernières publications sur Twitter pour s’en prendre à Mbappé qui n’a pas chanté son titre “92 Veyron” dans le bus de l’équipe de France pendant la Coupe du Monde, en restant scotché sur son smartphone pendant la séquence. B2O a également ajouté plusieurs hashtags moqueurs comme “Tu préfères envoyer des nudes” pour narguer le buteur français qui n’a pas vraiment dû apprécier ce tweet. Sans raison apparente cela fait plusieurs mois que le DUC pique gratuitement le meilleur buteur du Mondial 2022 au Qatar.

Novembre 2018, Booba s’associe pour la première fois à Médine pour le titre KYLL produit par X-Plosive dans lequel ils font l’éloge de l’ascension fulgurante du jeune prodige Mbappé, récemment couronné du titre de champion du monde de football avec la France au Mondial en Russie. Depuis ce morceau B2O a visiblement changé d’avis au sujet du buteur français et l’a repris des nombreuses fois sur les réseaux.

Kylian s’attire les foudres de B2O !

Tout a commencé à l’été 2020, B2O a déploré la façon dont Kylian a rendu hommage à George Floyd en lui reprochant de pas avoir apporté soutien à famille Traoré suite au scandale d’Adama Traoré, un homme de 24 ans décédé le 19 juillet 2016 à la gendarmerie de Persan après son interpellation. Le fondateur du 92i avait poursuivi au mois d’aout de la même année en postant un montage photo pour ridiculiser Neymar et le N°7 du PSG suite à la défaite du club Parisien en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) en ajoutant le commentaire “Quatastrophe”.

Au mois de janvier 2021, Booba en avait remis couche à l’occasion de la promotion de son album Ultra en compagnie du Youtubeur, JulienBeats. “Contre Montpellier ça met des buts mais contre le Barça on le voit pas” a déclaré le jeune homme dans cette interview, des propos que l’artiste a ensuite validé. Il a affirmé à l’époque que l’attaquant Parisien est selon lui fort uniquement face aux équipes les plus faibles et non contre les grands clubs. Kopp a ensuite critiqué Kylian sur ses performances à l’Euro 2020 au mois de juillet 2021, “Les sous-nations nous pointent du doigt en disant qu’en France on est ingrat. (…) Pour une fois ils ont raison. (…) . Là on a perdu malheureusement, Kylian il a raté. Mais toi-même où tu es, tu rates ton permis ou même ta vie, personne t’a renié. Alors on vit et on meurt ensemble.” a commenté le rappeur après l’échec face à la Suisse en Coupe d’Europe.

Le DUC n’est pas satisfait des performances du joueur.

L’ancien membre de Lunatic a également surnommé Mbappé de Tortue Ninja l’année passée après l’arrivée de Lionel Messi à Paris. “La Tortue Ninja y fait pas d’passes D ou C comment” a décrit B2O afin de justifier le peu de buts marqués par l’Argentin lors de ses débuts avec le PSG après son transfert de Barcelone. Au mois de mars, Booba s’est aussi agacé de la nouvelle élimination du club Parisien en Ligue des Champions face au Real Madrid en incriminant encore Kylian avec le message virulent, “Mais amigo, tu viens de te prendre une remontada de f*p, on est éliminés, on est à deux doigts d’entrer en guerre avec la Chine et tu nous balances un combo thumbs up happy sunday ! Respecte-nous, respecte-toi, va t’entraîner ! Et pas au stade Coubertin !”.

Après avoir finalement laissé Mbappé tranquille quelques mois et pendant toute la Coupe du Monde, Booba n’a pas manqué de relancer ses critiques contre le joueur Parisien qui a pourtant réussi une grosse performance pendant toute la compétition dont un triplé en finale malgré la défaite. L’auteur de Boubli n’a manqué l’occasion de le troller une nouvelle fois même si le joueur n’a jamais été affecté par les moqueries à son encontre.