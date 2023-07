Voici la première image de Booba entouré d’hommes armés dans sa série

Booba sur le tournage de la série Ourika !

En attendant plus d’informations concernant la sortie de la série produite par Booba, une image du tournage a fuité via les réseaux sur laquelle apparaît le rappeur français en Tunisie, très concentré dans l’interprétation de son rôle entouré de plusieurs hommes armés.

Booba s’est lancé dernièrement dans une nouvelle activité, celle de la réalisation d’une série pour Amazon Prime Vidéo. Pour sa première expérience dans le septième art, le DUC de Boulogne a écrit sa propre série (co-écrite avec Clément Godar) dont la diffusion est programmée pour 2024 avec sept épisodes de 50 minutes. Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Le titre du programme Ourika et son synopsis sont eux déjà connus : “2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s’embrasent. Un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils, est contraint de reprendre l’affaire familiale alors qu’il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais… “.

Une partie de l’intrigue aura lieu en Tunisie

Le synopsis de la série est très prometteur et a réussi à susciter l’attente du public. La série est réalisée par Marcela Said et Julien Despaux. Booba s’investit entièrement dans ce projet, récemment, il a relayé l’annonce d’un casting dans la ville de Sète et a été aperçu en Tunisie sur le tournage de la série dont une image a fuité sur Twitter qui permet de nous donner quelques indications sur le scénario.

“Je suis passé sur le tournage d’Ourika, j’y ai rencontré une équipe incroyable, des acteurs incroyables, un scénario incroyable, une énergie incroyable… J’y crois dur comme fer” a également tweeté B2O au mois de juin dernier au sujet de la première saison de cette série.

🚨 BOOBA était en Tunisie pour le tournage de la série “OURIKA” 🇹🇳 pic.twitter.com/zG1l0a10xR — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) July 24, 2023