Kaaris dans la série Ourika de Booba ? Le DUC répond à sa manière

Ça clash fort, comme souvent Booba ne mâche pas ses mots envers Kaaris pour placer un tacle contre ce dernier ! C’est en réponse à la question d’un internaute sur le casting de sa série Ourika que le DUC de Boulogne s’est moqué un nouvelle fois du rappeur Sevranais qui n’a pas réagi.

Booba ridiculise la vie privée de Kaaris !

Il a déjà presque deux ans, Booba avait annoncé la préparation d’une série dont il n’a dévoilé pour le moment que très peu d’informations. Son nom par exemple est déjà connue, Ourika et récemment un casting a été lancé pour le tournage. « Je bosse sur une série, j’écris avec un ami qui écrit plus que moi mais je participe. On a plus ou moins 4 saisons. » avait expliqué le rappeur du 92i au mois de mars 2021 en assurant ne pas vouloir devenir acteur et avoir simplement un petit rôle dans le feuilleton. Dans un autre entretien pour Brut, B2O a précisé avoir refusé des rôles, apprécier le cinéma sans que cela ne soit un rêve et ne pas vouloir « en faire pour en faire », il faut que le projet l’intéresse.

Prévu pour le courant de cette année sur Prime Video, Kopp présente sa série comme étant « western urbain » mais n’a livré aucune indication sur le synopsis et a démenti les rumeurs à ce sujet en les qualifiant de « fake news ». Suite à l’annonce de l’ouverture du casting pour une journée de tournage entre le 30 janvier et 30 mars 2023, un internaute s’est amusé à questionner Booba sur la présence de Kaaris dans la série. « Il est dans le casting lui ? » questionne un fan à B2O dans une story. « Lui non, il a trompé sa femme pour un tapin et il l’a grappé et y paye pas la pension il va être jugé cette année, il est fauché. » a-t-il tout d’abord répondu.

L’échange s’est poursuivi avec cet internaute qui a commenté, « Et en plus son tapin vend des culottes sales sur Vinted ». Ce qui a bien amusé Booba, « Je sais, j’en ai acheté » a-t-il répliqué avant de relayer la fameuse séquence lorsqu’il s’était filmé en train d’ouvrir son colis commandé sur Vinted d’un slip de la compagne de Kaaris ainsi que la légende « Mémorable ». Dans cette vidéo datée du mois de mai 2021, il avait procédé à l’ouverture du paquet en question avec une pince à linge sur le nez et des gants en déclarant avec humour « Ok je crois que je viens de recevoir le colis piégé, je dois vérifié la radioactivité, attendez. Je dois faire très attention c’est le slip de la petite copine de Armand, une fille facile, c’est la radioactivité Armand ! ».

Malgré l’absence de réaction de son rival, Booba n’est clairement toujours pas prêt à tourner la page de son clash avec Kaaris.