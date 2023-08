Booba tacle Gims sur son concert déprogrammé en Tunisie

L’affaire a agité la presse cette semaine, Gims a annulé son concert en Tunisie et cette décision vient de faire réagir Booba qui a trouvé une autre raison que celle évoquée par son rival pour justifier son refus de venir se produire à Djerba.

Cela fait plusieurs années maintenant que le clash entre Booba et Gims est une rivalité très médiatisée entre les stars du rap français. Ils échangent souvent des attaques et des piques sur les réseaux sociaux et en interviews, alimentant ainsi une tension entre eux. Cette querelle perdure comme le prouve encore le récent tacle de B2O contre Meugui via son compte Instagram PRT Club.

Booba attaque encore Gims !

Il y a quelques jours, Gims a annoncé l’annulation de sa venue en Tunisie en déprogrammant son concert du 11 aout à Djerba dans le but de dénoncer la situation inhumaine des migrants aux frontières du pays. Un choix suivi par BigFlo et Oli qui en ont fait de même avant que Booba ne commente à sa manière l’annonce du mari de Demdem pour lui adresser un gros tacle. Le Boss du Rap Game a tout d’abord commencé à partager un tweet d’un fan dans une story avec le message, “Gims, on t’as pas oublié Grand Hypocrite que t’es !. On t’as pas entendu ouvrir ton clapet au sujet du traitement des migrants au Maroc ? En Tunisie, ça te touche, mais pas au Maroc.“.

Booba a ensuite pris la parole dans une seconde story pour affirmer que Gims aurait en réalité fait le choix d’annuler son concert parce qu’il n’a pas réussi à vendre toutes les places de son show et non pour militer contre les actes du gouvernement tunisien à l’égard des migrants. “Il a sûrement annulé parce qu’il a vendu aucun billet“ commente-t-il avec des captures d’écran de site cette actualité de l’interprète de Bella.

“On connaît l’animal“ conclut B2O dans cette publication alors que Meugui n’a pas répliqué à ce tacle de son ennemi qui poursuit sa tournée estivale et vient de dévoiler le clip de sa collaboration avec Heuss L’Enfoiré sur le single “Localisée”.