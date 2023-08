Interpellés par Gims, Bigflo et Oli refusent aussi de se produire en Tunisie

Le geste de Gims fait réagir les autres rappeurs !

Depuis un certain temps, des centaines de migrants originaires d’Afrique se trouvent bloquées à la frontière entre la Libye et la Tunisie, une situation qui a suscité une réaction de la part de Gims sur ses plateformes sociales. Cependant, il y a quelques heures, Bigflo & Oli ont également exprimé leur avis en annulant leur concert en Tunisie comme l’a fait le rappeur de la Sexion D’Assaut.

La situation en Tunisie est extrêmement délicate. Selon l’ONG Human Rights Watch, plus de 1200 Africains ont été “expulsés” depuis juillet par la police tunisienne vers les zones frontalières avec la Libye et l’Algérie. Ayant pris connaissance de cette situation, Gims a décidé de s’exprimer il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. Le leader de la Sexion D’Assaut devait se produire à Djerba, en Tunisie, lors de l’Urban Music Fest le 11 août prochain. Toutefois, face à cette situation insoutenable, le rappeur parisien a pris la décision d’annuler sa participation. Sur son compte Instagram, l’interprète de Bella a annoncé la nouvelle en prenant la parole pour s’expliquer sur ce choix et dénoncer la situation en Tunisie. Bigflo et Oli ont décidé de suivre le pas en faisant de même

Bigflo et Oli font un beau geste pour une ONG !

En effet, les deux frères toulousains, Bigflo & Oli, ont utilisé leurs réseaux sociaux pour s’adresser aux fans comme l’a réalisé avant eux Gims. Ils ont choisi d’annuler leur concert à Carthage, en Tunisie, qui devait avoir lieu ce mercredi 2 août devant plus de 4000 personnes. Le duo a également expliqué qu’ils reviendraient lorsque la situation serait résolue, et qu’ils verseraient la somme de leur cachet à l’ONG Médecins du Monde.

“On a beaucoup parlé entre frères. Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle. On reporte le concert” ont décrit le duo avant de préciser, “Les 4000 fans présents en Tunisie qui avait leurs billets, nous sommes vraiment désolés.”. Bigflo et Oli ont conclu le message avec un beau geste, en faisant part de leur intention de reverser leur cachet à une ONG, “On se faisait une joie de vous rencontrer pour la première fois, promis on viendra vous voir. Ça nous peine beaucoup… On décide aussi de reverser la somme de notre cachet initialement prévu à l’ong médecins du monde”.