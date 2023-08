Jul a encore réalisé une performance hors du commun

Jul prouve qu’il est une légende du rap avec une performance tout simplement incroyable !

Avec son album “C’est quand qu’il s’éteint”, paru le 9 juin 2023, Jul a une fois de plus réalisé un bel exploit dans sa carrière. Cet album de 21 titres, avec plusieurs invités tels que Vacra, Dabeull, DJ Sozé, Obilisa, Medi Meyz ou encore Nia, a été réédité le 16 juin en incluant cinq titres supplémentaires. Le rappeur marseillais a connu un nouveau succès commercial avec plus de 100 000 ventes et une certification de disque de platine. Cet opus de Jul est son 28e projet et, comme souvent malgré son impressionnante productivité, il a su convaincre les auditeurs d’être au rendez-vous, comme en témoignent les chiffres de ventes de l’album.

Chaque album de Jul connait un succès commercial !

Depuis 2014, JuL a toujours réussi un démarrage phénoménal avec chacun de ses projets, affichant des chiffres impressionnants. À l’époque, avec l’album “Je trouve pas le sommeil” sorti le 8 décembre 2014 sur son ancien label Liga One Industry, l’artiste de la ville phocéenne a réalisé un peu plus de 35 000 ventes en première semaine. Il a maintenu ce résultat en atteignant même 66 000 ventes avec “My World” en 2015, et 72 000 ventes avec “L’OVNI” en 2016 en 7 jours d’exploitation. La même année, avec “Inspi d’ailleurs“, il a réalisé 32 000 ventes.

Il a ensuite maintenu cette base de scores avec les sorties suivantes, chaque projet cumulant entre 30 000 et 50 000 ventes. Cependant, il a connu une légère chute avec le projet “Indépendance” en 2021, cet opus s’étant écoulé à 29 000 exemplaires en sept jours d’exploitation. C’est son chiffre le plus bas en neuf ans, car “Extraterrestre” affiche 47 000 ventes et “Cœur Blanc” 55 000 ventes.

Les neuf dernières années, Jul n’a donc jamais enregistré moins de 29 000 ventes en première semaine. Il a systématiquement dépassé ce chiffre, réalisant une performance exceptionnelle qu’aucun autre artiste n’a accomplie en France jusqu’à présent.

