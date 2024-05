Booba dégomme Damso et Maes

Booba de retour dans les clashs : tacles acerbes sur Maes et Damso

Après une période de calme relatif, Booba, le Duc de Boulogne, est de retour sur le devant de la scène des clashs et n’a pas perdu sa verve. Il s’en prend cette fois à deux de ses confrères, Maes et Damso, dans des tweets cinglants.

Tout d’abord, Booba félicite son protégé SDM pour avoir sold-out son concert à l’Accor Arena de Paris le 25 février 2025. Une pique subtile adressée à Maes, qui n’a pas réussi à réaliser la même performance pour le moment car son concert programmé dans la même salle n’ affiche toujours pas complet plusieurs mois après le lancement de la billetterie. “Sdm Félicitations, j’crois y a qu’un seul rappeur Français qui peut pas remplir Bercy le pauvre”, ironise B2O sur Twitter.

Booba ne s’arrête pas là et s’attaque ensuite à Damso. Suite aux propos du rappeur belge sur le manque d’unité et de visibilité des artistes belges, Kopp le questionne sur son absence d’action concrète : “Et pourquoi tu ne produis pas d’artistes Belges via ton label? Pourquoi tu n’en invites pas dans tes albums? Au pire appel le label 92i y sont assez bons pour faire découvrir le rap Belge. Y s’ont fait péter Damso Shay et Green Montana… C’est faisable quand on veut vraiment. Vie sur toi Et du coup cette retraite en camping car?”.

Le Duc de Boulogne n’a jamais été avare de mots et ne manque pas de rappeler à ses rivaux qu’il ne faut jamais le sous-estimer. Ses tweets acerbes font une nouvelle fois le buzz sur les réseaux sociaux, relançant les hostilités dans le monde du rap français.

