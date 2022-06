JuL : Extraterrestre [Album]

Voici en écoute le nouvel album de JuL nommé Extraterrestre disponible depuis ce vendredi 3 juin à minuit sur toutes les plateformes streaming tel que Apple Music, Deezer et Spotify ainsi que dans les bacs dans sa version physique. Tous les titres du projet seront également en écoute sur Youtube dans la soirée avec les clips des différents morceaux de cet opus.

Jul met sur orbite le rap français et présente un album concept constitué de 20 titres, 20 clips, 20 NFTs, la veille de son concert historique à l’Orange Vélodrome. Un coup de maître artistique et technologique pour le plus gros vendeur de l’histoire du rap français. A l’aube du web 3, l’artiste et producteur marseillais révolutionne une nouvelle fois la façon de faire de la musique et de communiquer avec ses fans. Avec un public ultra- connecté et très engagé à ses côtés depuis ses débuts, l’artiste Marseillais a souhaité remercier sa « team » d’une manière inédite.

Comment ? D’une part, en sortant 20 clips (autant de vidéos que des titres dans l’album) qui seront disponibles entre 18h et 22 ce vendredi sur la chaine Youtube D’Or et de Platine. Et d’autre part, en leur offrant des NFTs (Non Fongible Token) exclusifs donnant aux détenteurs l’accès :

– aux certifications (disque ou single) or ou platine de l’album Extraterrestre.

– à un pourcentage de réduction à vie sur son site d’e-Commerce D’Or et de Platine (le site de merchandising de Jul)

– pour 3 d’entre eux, au versement de ses royautés issues de l’exploitation sur Youtube des vidéos correspondants à ces morceaux pendant 1 an.

Fidèle à ses engagements, l’artiste reversera à l’UNICEF 50% des revenus issus du marché secondaire. Sold-out depuis 2 ans, le concert, qui aura lieu samedi 4 juin, sera diffusé en direct sur Deezer pour tous les abonnés de la plateforme et également sur TMC en prime time le 10 juin prochain. Un partenariat, hors concours, depuis l’enceinte du stade à la cérémonie La Chanson de l’année sur TF1, où il interprètera l’un de ses nouveaux titres. A presque 10 ans de carrière, Jul s’adresse à ses fans en alliant à la perfection musique enregistrée, contenus audiovisuels, live, digital et se place sur le toit du rap français.