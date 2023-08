Voici le rappeur au vocabulaire le plus riche, Rohff réagit

On connait le nom du rappeur en France ayant le vocabulaire le plus riche ! Le média Le Temps vient de nous offrir ce classement après un travail minutieux qui fait ressortir les noms d’Akhenaton, Nekfeu, Booba, Seth Gueko, Rohff ainsi que les groupes IAM, La Caution, Sexion D’Assaut et la Fonky Family. Cette étude n’a pas manqué de faire réagir Housni qui a livré ses impressions sur le sujet.

Rohff fier d’être le N°1 devant AKH

Le média Suisse a classé 53 rappeurs et groupe de rap français selon la richesse de leur vocabulaire en regroupant les 50 chansons les plus écoutées de chacun selon une sélection du site de paroles Genius. Pour réaliser cette étude, Le Temps a analysé le nombre des mots uniques dans les textes des artistes afin de comptabiliser uniquement le même mot d’un seul champ lexical, l’ajouter à la liste. C’est une légende du rap français qui arrive en tête de ce classement avec un total de plus de 7 000 mots uniques, il s’agit de Rohff.

Rohff est suivi de très près sur le podium d’un autre monument du rap, Akhenaton avec 6 627 mots, le groupe La Caution prend la troisième marche du podium avec 6 307 mots. Dans la suite du classement, dans l’ordre, on retrouve, IAM (6 155), Sexion d’Assaut (6 055), Fonky Family (5 514), Seth Gueko (5 305), Nekfeu (5 259), Swift Guad (5 252) et enfin Booba (5 201).

Fier d’être en tête de ce classement, Rohff a relayé l’information sur son compte X pour le commenter à sa façon : “Pas assez de mots dans le dico pour décrire nos maux…. alors on le complète, écrit Rohff, fier. Quand un ancien “Wesh Wesh” décide de faire saliver la langue de Molière… (l’ironie du sort). La linguistique a parlé… c’est scientifique !”.