Didi B attaque Booba en justice ! B2O l’avertit sérieusement

Didi B menace Booba avec ses avocats !

Le conflit entre Booba et Didi B est en train de prendre un tournant inattendu ! En effet, l’embrouille entre les deux rappeurs pourrait bien se régler devant un tribunal selon les dernières révélations du parton du 92i qui vient d’affirmer que l’artiste ivoirien signé sur son label 92i Africa souhaite le poursuivre en justice suite à ses récents propos.

En parallèle de sa carrière de rappeur, Booba s’est lancé il y a quelques années dans un rôle de producteur en France avec son label le 92i qu’il a souhaité élargir en 2021 avec une structure sur le continent Africain. DopeBoy DMG et Didi B ont été les deux premiers artistes à rejoindre ce label, mais ce dernier devrait prochainement le quitter, car l’interprète de Boulbi n’a pas apprécié la direction artistique qu’a pris le chanteur ivoirien, ni ses dernières collaborations, il s’en était d’ailleurs indigné virulemment.

B2O met un coup de pression au rappeur ivoirien !

Après des échanges tendus par publications interposées sur les réseaux, Didi B semble avoir joint les actes aux paroles et envisage de poursuivre en justice Booba. Il aurait demandé à ses avocats de résoudre ce différend d’après les déclarations de l’ancien membre du groupe Lunatic. “Didi B, toi, tu oses m’envoyer tes avocats, on va voir qui a la meilleure défense du coup“, affirme Booba dans une publication sur Instagram dans laquelle il affiche également une ancienne photo du rappeur de 92i Africa avec une liasse de billets datée du mois de juillet 2015 avant de signer sur le label du DUC avec la description “Oui Allo… Bien réçu big bro Booba, nouvelle Afrique suprême, que ça commence, nous n’en dirons pas plus, 92i”.

L’embrouille entre Didi B et Booba prend donc une autre ampleur avec cette tournure que prennent les événements, cela fait suite aux moqueries la semaine passée de B2O sur les chiffres de ventes du rappeur ivoirien qui n’a obtenu aucune certification en France auprès du SNEP ou encore au sujet de la collaboration avec Dadju et Franglish qui seraient des flops en affichant les scores de streams. “Didibofficial on allait t’aider. Les chiffres. Faut montrer les chiffres… blahblah réseaux, c’est facile…. Mais les chiffres” avait lancé Kopp. La rupture entre les deux artistes est désormais actée.