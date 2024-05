Matt Pokora veut prendre la place d’Aya Nakamura aux JO

Matt Pokora tacle (encore) Aya Nakamura et se propose pour les JO de Paris 2024 !

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et la question de la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture continue de susciter le débat. Matt Pokora, qui ne semble pas vraiment apprécier la chanteuse, en a profité pour faire une nouvelle fois part de son opinion, non sans se proposer lui-même pour l’événement.

En février dernier, une rumeur circulait selon laquelle Emmanuel Macron aurait proposé à Aya Nakamura d’interpréter une chanson d’Edith Piaf pour l’ouverture des JO. Cette proposition a rapidement divisé les personnalités et les politiques, certains la soutenant, d’autres la critiquant. Aya, quant à elle, est restée muette sur le sujet, même si elle a brillé récemment au Met Gala avant que l’information ne se précise effectivement.

Il y a quelques jours, Matt Pokora a sorti un nouveau single en duo avec Fally Ipupa, “Chez toi, chez moi”. Un titre positif et fédérateur qui, selon lui, pourrait correspondre à l’esprit des Jeux Olympiques. Interrogé sur l’affaire Aya Nakamura et sur sa propre participation aux JO, il a confié : “Je ne vais pas chanter à la cérémonie, mais peut-être qu’ils vont se réveiller en écoutant le son. On verra ! Je ne sais même pas ce qu’ils prévoient pour la cérémonie. On a eu la rumeur d’Aya Nakamura, mais on ne sait rien. Donc, on ne sait jamais. Si le peuple demande et pousse, on va y aller. On est partants !“.

Le message est passé, reste désormais à savoir si les organisateurs des JO choisiront de faire appel à Matt Pokora plutôt qu’à Aya Nakamura ou bien les deux. L’un comme l’autre ont des atouts à faire valoir.