Tibo Inshape explique pourquoi Booba est moqué pour ses jambes fines

Booba est un adepte de la musculation et a connu une impressionnante métamorphose physique depuis le début de sa carrière, mais se retrouve souvent sujet à des moqueries, notamment de la part de ses rivaux sur ses jambes jugées trop fines par rapport au reste de son corps.

Le Youtubeur Tibo Inshape a analysé le physique du rappeur dans l’une de ses dernières vidéos pour expliquer la raison de cette différence de carrure entre le haut et le bas du corps de B2O.

Impressionné par Booba, Tibo Inshape analyse son physique !

“Booba n’a pas les jambes musclées ? On va voir ça !“ annonce Tibo Inshape au début de la vidéo, “Quand on fait de la musculation, il arrive que quand on n’a pas de cuisses, les gens disent sur les réseaux, il a les mêmes cuisses que Booba”. “C’est devenu un peu petit un gimmick, d’ailleurs Booba en rigole, mais dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les gens pensent que Booba n’a pas de cuisses”.

“Ce qu’il a derrière ? Qu’est-ce que ça signifie ? D’autant plus qu’il s’entraine avec des coachs persos, son excuse alors pour ne pas avoir de cuisses ? Quand on regarde sa morphologie” poursuit le Youtubeur aux millions d’abonnés. “Il a des tibias super longs et plus, on est grand et plus c’est difficile de se muscler ses cuisses, c’est très compliqué pour les plus grands de faire du squat, c’est un mouvement qui n’est pas approprié pour eux”, explique Tibo Inshape sur la morphologie de Booba.

“Il faut savoir que Booba mesure 1m92 pour 100 kilos selon les chiffres sur Internet, si Booba veut venir à une séance de muscu dans mon temple, il est le bienvenu”, annonce Tibo Inshape pour inviter Booba dans une séance de sport. “Quand on a des longs membres, attention, dans cette vidéo, je parle que des cuisses, je ne suis pas assez proche avec lui pour parler d’autres choses, il vaut mieux privilégier des exercices comme la presse à cuisses comme il le fait dans des nombreuses vidéos” précise-t-il.

“Génétiquement, il n’est pas prédisposé à avoir de grosses cuisses volumineuses. En effet, son quadriceps n’est pas collé à son genou, je vais vous mettre des exemples” démontre ensuite le vidéaste avant d’analyser le haut du corps du rappeur qui l’impressionne avant de conclure que Booba aura beau travailler le bas de son corps, il aura toujours les jambes plus fines par rapport à sa musculature du haut.

