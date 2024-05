La Fouine réagit à l’entrée de Cédric Doumbé sur un de ses morceaux

Cédric Doumbé triomphe à l’Accor Arena et reçoit le soutien de La Fouine ! Le combattant français de MMA a signé un retour victorieux ce vendredi 17 mai à l’Accor Arena lors du Bellator Paris. Opposé à l’Américain Jaleel Willis, Doumbé a dominé le combat et s’est imposé par TKO dès le premier round comme il l’avait annoncé.

Cédric Doumbé triomphe et reçoit le soutien de La Fouine

Ce succès permet à “The Best” de se relancer après sa défaite contre Baki lors du PFL en mars dernier. Devant un public acquis à sa cause, Doumbé a fait une entrée remarquée sur le titre “Bafana Bafana” du rappeur La Fouine paru en 2011 sur l’album “La Fouine vs Laouni“. Un choix qui n’a pas manqué de plaire à l’artiste originaire du 78, qui a partagé la vidéo de l’entrée sur ses réseaux sociaux et s’est filmé en train de suivre en direct le combat face à Jaleel Willis. Ce n’est pas la première fois que Laouni soutient Doumbé. En septembre dernier, le rappeur avait déjà validé l’entrée du combattant sur ce classique de sa discographie lors de son combat contre Jordan Zébo.

Cédric Doumbé a exprimé sa satisfaction lors de la conférence de presse d’après-combat : “Je suis content de la victoire, mais j’aurais pu mieux faire. J’aurais voulu le faire complètement dormir et aller un peu plus au sol.”. Avec ce succès, l’ex-champion de kick-boxing se replace en position de force et se rapproche d’un nouveau combat dans la cage face à l’Américain Anthony Pettis, l’ancien champion de l’UFC a accepté de défier le français dans l’octogone à Paris, l’annonce de la date de leur confrontation est désormais attendue.