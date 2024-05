Rohff scandalisé par l’Eurovision s’en prend à Ségolène Royal

Rohff a adressé une lettre ouverte à Ségolène Royal après ses commentaires sur l’Eurovision 2024. Pendant que l’événement continue de susciter des discussions en raison de son déroulement et du gagnant, le rappeur du 94 a exprimé son opinion et a également envoyé un message à Ségolène Royal sur ses réseaux sociaux.

Dégouté par l’Eurovision, Rohff remet en place Ségolène Royal !

Lors de cette édition de l’Eurovision, la Suisse a remporté le trophée avec son artiste Nemo, bien que Slimane ait représenté la France avec succès grâce à son titre “Mon Amour”, qui a battu des records sur les plateformes de streaming. Cependant, l’événement a été largement critiqué sur les réseaux sociaux, ce que Rohff a partagé sur son compte X en qualifiant la cérémonie de “cirque de l’horreur” avant de s’en prendre à Ségolène Royal en réaction à ses propos sur la dernière édition de ce concours.

Ségolène Royal a exprimé son mécontentement, qualifiant l’Eurovision 2024 de concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté et d’exhibitionnisme. Rohff, quant à lui, a rejeté les commentaires de Royal et l’a accusée d’avoir soutenu le concours de chant en France. Housni affirme que ce discours est nouveau pour la femme politique, soulignant qu’elle avait précédemment accepté et promu le concours. Il conclut en accusant Royal de chercher à gagner des votes en se présentant comme une conservatrice traditionaliste face à l’indignation du public devant le spectacle offert par l’Eurovision.

“Chère Ségolène, avec François Hollande, vous étiez de ceux qui ont promu, accepté, légalisé et propagé les bizarreries de ces lobbys prétendument progressistes.”, déclare notamment Rohff dans son message adressé à Ségolène Royal en ajoutant, “vous aviez cédé à absolument toutes leurs volontés sans ne jamais tenir un discours pareil à celui que vous tenez aujourd’hui”.