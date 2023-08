Kaaris et Booba réunis sur un remix fou d’Anissa de Wejdene par une IA

L’Intelligence Artificielle a encore frappé, et cette fois-ci c’est Kaaris et Booba qui en font les frais, avec un remix improbable du tube “Anissa” de Wejdene, avec la voix des deux rappeurs français, réalisé par une IA.

Kaaris et Booba reprennent du Wejdene, c’est hilarant !

Après les récents titres produits par une IA de Ninho et Jul, avec une imitation à la perfection de la reprise du tube “Saiyan” de Heuss et Gazo par Angèle, qui avait exprimé son choc face aux dangers de l’Intelligence Artificielle par rapport au travail des artistes et aux droits d’auteur, ou encore un morceau d’Ice Spice repris par Rohff, cette nouvelle technologie continue de susciter la controverse sur Internet. Dernièrement, Kaaris en a été victime avec de multiples remixes sur des génériques de dessins animés et de comptines utilisant sa voix. Le rappeur de Sevran s’en était amusé en prenant cela avec humour, mais une nouvelle réalisation avec Booba risque de moins lui plaire.

En clash depuis plusieurs années, les fans de rap français déplorent que Kaaris et Booba ne collaborent plus ensemble, après avoir travaillé ensemble avec succès avant leur conflit. B2O a d’ailleurs assuré en interview qu’il ne se réconciliera jamais avec Riska, même s’il continue d’interpréter en live leur morceau culte “Kalash” lors de ses concerts. Leur duo a inspiré un internaute pour réaliser un remix insolite du single “Anissa” de Wejdene avec la voix des rappeurs.

En description de sa publication, l’auteur de la vidéo précise que la vidéo est fausse et a été réalisée sur RVC et explique : “Si Kaaris et/ou Booba souhaitent que je la retire, je le ferai bien évidemment. Ce compte a été créé uniquement dans un but de divertissement”, ceci afin d’éviter d’avoir des problèmes avec l’un des deux artistes. En attendant la réaction de Kaaris ou de Booba, les internautes, eux, se sont amusés de ce remix sur les réseaux sociaux.