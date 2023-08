Kaaris fait avec le buzz avec ses remixes fous par l’IA

L’intelligence artificielle a encore frappé ! Après Kylian Mbappé à chanter sur le titre Zoo, cette fois-ci c’est au tour de Kaaris d’être victime de cette nouvelle technologie qui sévit désormais également dans le monde de la musique avec des reprises improbables très réalistes en reprenant la voix des chanteurs.

Kaaris victime de l’intelligence artificielle enflamme les réseaux !

C’est bien malgré lui que Kaaris enflamme Twitter et TikTok avec sa voix ! Le dernier buzz du moment sur les deux applications est la réalisation de morceaux à l’aide de l’intelligence artificielle qui ne cesse d’étonner. Les utilisateurs s’amusent à produire des vidéos insolites avec cette nouvelle technologie dont vous pouvez découvrir quelques-unes des meilleures créations, souvent très drôles, de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux avec Riksa en train de chanter sur des comptines pour enfants et des musiques de dessins animés.

On peut notamment retrouver Kaaris sur un remix de Miraculous ou encore le rappeur originaire de Sevran à reprendre les génériques de Dora l’Exploratrice, l’Inspecteur Gadget, la Reine des Neiges et Scooby-Do. Riksa a également inspiré des internautes pour poser sa voix sur des morceaux de chanteuses ou rappeuses dans des séquences hilarantes qui ont fait rire l’artiste du 93 et a pris tout cela avec beaucoup d’humour en relayant la reprise de sa voix pour chanter Chou Daddy sur son compte Twitter.

