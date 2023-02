Feuneu a failli mourir à la sortie du tube Anissa de Wejdene

Une belle leçon de force qui impressionne ! Feuneu s’est retiré de la scène médiatique depuis l’annonce de la fin des ses activités de producteur et notamment de sa fonction de manager de Wejdene, une décision prise suite au décès tragique de son petit frère. Depuis 2020, il a contribué avec succès à lancer la carrière de la jeune chanteuse.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Feuneu s’est mis en retrait du monde de la musique mais il accorde encore quelques rares interviews comment dernièrement dans le podcast OuiHustle. A cette occasion il est revenu sur l’énorme buzz du single Anissa propulsé par l’application TikTok il y a près de trois ans en pleine période du confinement causé par la pandémie du COVID-19 en révélant avoir frôlé la mort.

Feuneu a parfaitement réussi à gérer l’engouement autour de Wejdene à cette époque avec des gros coups de communication pour permettre à son artiste de connaitre une ascension fulgurante en quelques mois seulement récompensée par un single de diamant et un premier album certifié disque de platine. Dans l’émission de OuiHustle, il revenu sur le moment de la sortie du single Anissa en confiant avoir vécu une période difficile.

L’ancien manager de Wejdene est tombé dans le coma !

« Quand Anissa est sorti, j’ai plongé dans le coma. Tu vois. » explique tout d’abord Feuneu pour remettre en place le contexte de la situation. « C’est sorti je pense le 15 avril si je ne m’abuse. Il faut savoir que le 18 avril j’étais dans le coma t’as capté ? Souffle au cœur. » raconte-t-il ensuite.

L’ancien producteur décrit par la suite avoir regretté d’avoir fait tellement des bêtises, « Ce jour là, je n’en suis pas fier mais j’avais fait beaucoup de bêtises. Le jour où on était contents qu’Anissa fasse N°1 devant Emmanuel Macron qui avait fait son discours c’était la période du COVID. Tout le monde attendait le discours du président et moi je me suis vu N°1 et j’ai pensé à tous les coups de crasse qu’on m’a fait à tout ce qu’il s’est passé ans ma vie ».

Feuneu confie avoir raté les débuts de l’énorme buzz de Wejdene après enchainé les excès, « Ça veut dire, ce jour là, on a bu, fumé, chicha. Beaucoup de bêtises. Mon cœur n’a pas tenu. Pourquoi ? Parce que je suis un sportif. Oh le feu, t’es un sportif. Depuis tout petit tu fais du sport, du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire ? Tellement j’étais content en fait. Coma. ».

Hospitalité, le jeune homme a donc manqué le commencement du succès du hit Anissa mais s’est heureusement remis sur pied après 14 jours, « Ça veut dire pendant tout le début d’Anissa pendant 14 jours j’étais m*rt. Pendant 14 jours j’étais éteint. Ça veut dire je n’ai pas vu Anissa péter. ».