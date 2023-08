Angèle choquée par son faux titre d’une IA, son auteur s’explique

L’intelligence artificielle continue de susciter des débats, notamment suite à la réalisation d’une reprise d’une chanson d’Angèle par l’IA, sur le tube de Gazo et Heuss, “Saiyan”. Cette initiative a agacé la chanteuse belge, qui a exprimé sa crainte quant au réalisme de cette reprise de sa voix. Face aux critiques, l’auteur de la vidéo, le beatmaker Lnkhey, s’est expliqué sur la production de ce remix.

Angèle confesse ses craintes

Angèle a partagé sur TikTok son inquiétude pour l’avenir de son métier de chanteuse après avoir écouté ce remix. “Je ne sais pas quoi penser de l’IA. Je trouve que c’est incroyable, mais en même temps, j’ai peur pour mon métier”, a-t-elle déclaré. Cette appréhension avait été partagée récemment par Sting, qui affirmait la nécessité de “protéger notre capital humain contre l’IA” et de prévenir toute prédominance des machines. Suite aux réactions suscitées par sa création, Lnkhey, l’auteur de cette reprise, s’est entretenu avec le média Interlude.

De plus en plus populaire, ce type de remix réalisé par l’intelligence artificielle a également touché d’autres artistes. Dernièrement, Kaaris a été sujet à de multiples reprises de sa voix sur des génériques de dessins animés et des comptines pour enfants, amusant le rappeur du 93. Une collaboration imaginaire entre Jul et Ninho avait aussi fasciné les auditeurs, mais celle de Lnkhey avec la voix d’Angèle sur un hit de Gazo et Heuss a connu encore plus de succès. L’auteur de cette fusion improbable a décrit son processus de création, expliquant avoir découvert l’IA il y a six mois, lorsque cette technologie a commencé à gagner en notoriété et en fonctionnalité.

L’auteur du remix de Gazo et Heuss nous raconte tout

Depuis, plusieurs reprises ont émergé sur Internet, mais celle de “Saiyan” est particulièrement troublante de par son réalisme. Le beatmaker a expliqué qu’il avait réussi à modéliser la voix d’Angèle à l’aide d’un logiciel. “À la base, j’avais simplement créé le modèle IA de la voix d’Angèle et je cherchais des reprises à faire, juste pour m’amuser. Puis, je me suis rendu compte que le contraste entre Heuss et Angèle pouvait être intéressant”, a-t-il décrit.

Lnkhey a publié ce remix sur Soundcloud, où il a rapidement atteint la première place du Top 50 en France de l’application, avec plus de 160 000 écoutes. Cela a attiré l’attention des médias, suscitant même la réaction d’Angèle, comme mentionné précédemment. Le beatmaker a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de mettre sa création en streaming sur les plateformes, regrettant que d’autres l’aient fait à sa place. “L’objectif était simplement de montrer la puissance de l’IA, sans chercher à en tirer profit. Malheureusement, certaines personnes s’amusent à re-télécharger la chanson sur les plateformes, c’est dommage”.

Avec cette démarche, Lnkhey assure avoir agi avec bienveillance et éthique, mettant en avant son travail artistique tout en précisant clairement qu’il s’agissait d’une production de l’IA. “Le volet juridique, un peu plus complexe, concerne la “vraie fausse voix” d’Angèle. Ce seront des débats à avoir dans les mois à venir, peut-être pour établir une législation dans ce domaine”, a-t-il souligné quant à la question légale, alors que des négociations ont débuté entre les maisons de disques et Google pour réguler l’utilisation de l’IA dans la musique.

