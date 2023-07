Rohff rappe sur du Wejdene et du Ice Spice, Booba choqué

Les internautes sont allés trop loin avec Rohff !

L’intelligence artificielle peut avoir de nombreuses utilités, et dans la musique, cela peut donner lieu à des réalisations très surprenantes, comme vient de le partager Booba sur Twitter avec les remixes d’un profil TikTok nommé “French AI Covers”, qui s’amuse à produire avec l’IA des reprises de chansons connues avec d’autres artistes. Le couplet de Rohff en train de chanter sur un tube de Wejdene a notamment interpellé le DUC.

Sur Internet, l’intelligence artificielle permet parfois de donner une seconde vie à d’anciens succès, et le compte parodique @frenchaicovers a fait preuve d’une grande imagination pour nous offrir des réalisations musicales vraiment étonnantes et parfois très drôles. Rohff a particulièrement inspiré French AI Covers, qui a fait poser la voix du rappeur français sur des tubes. Housni chante par exemple sur le classique “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra, “Anissa” de Wejdene, “La Kiffance” de Naps ou encore “Boy’s a liar” d’Ice Spice. C’est cette dernière vidéo que Booba a relayée pour exprimer son incompréhension.

Booba rigole des remix avec Housni

“Pourquoi vous faites ça sérieux ? Ça sert à quoi ?! C’est quoi l’intérêt ?“ s’exprime Booba sur le réseau social à l’oiseau bleu, visiblement choqué par cette production du remix d’Ice Spice avec la voix de Rohff. Housni reprend en anglais les paroles de la rappeuse américaine sur l’instru du single, et pour illustrer tout cela, il montre une photo de l’artiste du 94 avec la coupe de cheveux d’Isis Naija Gaston, de son vrai nom.

Visionné plus de 1,5 million de fois, le tweet a bien amusé les internautes qui ont ensuite relayé les autres remixes, comme celui vraiment hilarant d’Housni en train de chanter “Anissa” de Wejdene. Le compte TikTok French AI Covers cumule seulement un peu plus de 15 000 abonnés. Certaines réalisations ont eu énormément de succès sur l’application en se plaçant dans les tendances du moment, mais il n’est pas sûr que Rohff de son côté apprécie ces remixes.

Parce que c’est trop drôle bordeeel 😂 pic.twitter.com/ehJtFW6vJ1 — 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗜𝗧🔞 (@minuitdujour) July 7, 2023