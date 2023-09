Orelsan : La raison pour laquelle il a subi une transformation physique

Le rappeur originaire de Caen a vécu une métamorphose incroyable tout au long de son parcours. Le réalisateur des clips d’Orelsan avait révélé son point de vue sur cette transformation qui avait intrigué les fans.

En octobre 2021, Amazon Prime a dévoilé le documentaire évocateur d‘Orelsan, baptisé « Montre jamais ça à personne« . À travers ces épisodes captivants, nous avons eu l’opportunité de plonger dans l’univers du rappeur normand grâce à des archives précieusement conservées par son frère, Clément Cotentin. À l’intérieur, son changement physique a été saisissant, et les raisons derrière ce changement ont été clairement exposées.

David Tomaszewski, le talentueux réalisateur derrière ses clips et son image, a joué un rôle crucial de cette nouvelle apparence. Il a imposé à Orelsan cette évolution, une décision qui a été soigneusement mûrie. Dans une entrevue accordée à Ouest France, il a levé le voile sur les coulisses de cette transformation spectaculaire.

Orelsan : La métamorphose qui l’a transcendé !

Cette évolution ne se résume pas seulement à l’apparence physique, elle raconte une histoire de croissance personnelle et de détermination. Orelsan a embrassé ce changement avec une volonté farouche, démontrant ainsi sa capacité à se réinventer et à transcender les limites. Chaque pas en avant dans sa transformation a été empreint de passion et de dévouement.

Ainsi, derrière chaque note, chaque rime, se trouve un artiste qui évolue, se métamorphosant non seulement physiquement, mais aussi dans son art et son identité, le reflet d’une véritable renaissance, d’une quête incessante de l’excellence et de l’authenticité.

En fin de compte, Orelsan nous enseigne que le changement physique n’est pas simplement un processus superficiel, mais bien une immersion profonde dans l’âme et l’essence même de l’artiste. C’est une célébration de l’évolution constante qui nous pousse à repousser nos propres limites.

Un nouveau mode de vie pour le rappeur Caennais !

« La première idée, c’était pour qu’il soit un peu plus caméléon. Ce que j’aime bien dans les clips que je regarde, depuis tout petit, c’est que les artistes sont capables de jouer différents personnages, d’un clip à l’autre. », s’était tout d’abord confié David Tomaszewski sur sa demande imposée à Orelsan dans un entretien accordé à Ouest France. « Il y a aussi une certaine neutralité. Pour quelqu’un qui a un physique standard, enfin je ne sais pas comment appeler ça, c’est plus facile. En l’occurrence, Orel’ disait dans des interviews qu’il voulait jouer un Chevalier du Zodiaque (pour le clip, Ils sont cools en 2011 avec GRINGE) et c’est vrai que si on veut jouer ce personnage, c’est plus facile avec un corps standard, sportif ou non, pour travailler. », s’est expliqué le réalisateur.

« Aurélien, quand je l’ai rencontré, il n’avait pas le physique à porter une armure. Mais pour être caméléon, il faut un corps capable d’évoluer, pour être plus mince, plus musclé ou plus gros. », a précisé l’artiste numérique français concernant le membre du groupe les Casseurs Flowters qui a ensuite passé outre cette exigence artistique de se rendre « beau gosse ». « Ce qui est marrant avec Aurélien, c’est qu’il s’en fiche d’être beau à l’image ou pas », poursuit David Tomaszewski sur le sujet avant de conclure, « Ça arrive encore, même pour le clip de l’Odeur de l’essence ou Jour meilleur, que des gens du milieu me disent « tu l’as rendu beau ». Mais ce n’est plus une recherche aujourd’hui ». Malgré ses réserves initiales, Orelsan a choisi de persévérer dans cette nouvelle vision artistique et esthétique, faisant ainsi sienne ce rythme de vie.

