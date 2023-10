Voici pourquoi Lacrim s’est retiré de ce classique de La Fouine

Lacrim a appelé personnellement La Fouine !

Fin 2012, La Fouine avait sensation avant la sortie de son album « Drôle de parcours » avec le premier single extrait du projet intitulé « Paname Boss« , sur lequel il a invité Niro, Fababy, Canardo, Sultan, Youssoupha, Aketo et Tunisiano du groupe Sniper, mais un autre rappeur aurait aussi dû être présent sur ce morceau, Lacrim sauf que ce dernier s’est finalement retiré de cette collaboration qui a marqué le début du clash entre Booba et Laouni.

À l’époque de la parution de ce single, La Fouine s’était attiré les foudres dans le titre « Hurricane Carter » de Tunisiano avec la pique, « J’suis pas La Fouine, j’aime pas mentir aux gosses J’suis pas dans leur délire, à savoir qui a la plus grosse ». À la surprise générale, Laouni convie ensuite quelques mois plus tard le membre du groupe Sniper et son compère Aketo sur le titre « Paname Boss » ainsi que cinq autres rappeurs français. Dans le clip, plusieurs guests font aussi une apparition comme H Magnum, Passi, Les Sages Poètes de la Rue, 2Bal, Arsenik, Still Fresh, Kamelancien, S-pri noir, Mister You, Mac Tyer ou encore Sadek. Lacrim devait aussi être présent sur ce projet sauf que son couplet n’apparait pas sur la version finale du single, une affaire sur laquelle le rappeur s’est expliqué il y a quelques années.

Il fait supprimer son couplet de Paname Boss !

En 2017, à l’occasion d’une interview, Lacrim s’était en effet confiée sur cette anecdote lors d’une interview promotionnelle pour la mixtape RIPRO 3 ((Rusé, Insoumis, Professionnel, Respectable, Omerta) face au journaliste du média Rapunchline. Dans cet entretien, Karim Zenoud de son vrai nom a confirmé la rumeur de l’enregistrement d’un couplet de sa part sur « Paname Boss » et a révélé toute l’histoire.

« En 2011, j’avais posé sur Paname Boss. Mais il était prévu que l’on ne soit que trois sur le morceau : Niro, La Fouine, et moi. » décrit Lacrim en se remémorant cette histoire en assurant de ne pas avoir su au début qu’ils seraient aussi nombreux sur ce morceau et prend donc la décision de demander le retrait de son couplet, « Mais par la suite, j’apprends qu’on est 10. Donc j’appelle La Fouine pour qu’il enlève mes voix« . Il précise toutefois que cela n’a aucun rapport avec les clashs, mais que c’est un choix artistique, préférant ne pas participer à des titres avec un trop grand nombre d’artistes en feautring sur la même chanson. « Y’a pas d’ego là-dedans. Y’en a qui peuvent, mais c’est pas donné à tout le monde de se mélanger« se justifie-t-il sur cette décision que ses fans peuvent cependant regretter.