Le message fort de Booba adressé à Oumar Sy qui répond

Oumar Sy brille à l’UFC avec le soutien de Booba ! le combattant de MMA Français continue son ascension rapide dans le monde du MMA en remportant son premier combat à l’UFC ce qui n’a pas laissé indifférent le fondateur du 92i, impressionné par cette performance.

Booba est fan d’Oumar Sy et lui fait savoir !

Suite à des performances remarquées dans les organisations françaises prestigieuses de MMA comme le 100% Fight et l’ARES, puis s’être illustré au KSW, Oumar Sy a franchi un nouveau cap en rejoignant l’UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA au monde. Ce samedi 18 mai, lors d’un événement Fight Night à l’Apex de Las Vegas, il a eu l’honneur de porter haut les couleurs de son pays pour la première fois dans la ligue dirigée par Dana White dans un combat face à George Tokkos.

Une première convaincante pour le français ! Dès la première reprise, Sy a démontré sa puissance et sa technique en dominant son adversaire, George Tokkos, pour s’imposer par soumission. Cette victoire par arrêt avant la limite a marqué les esprits et confirmé le statut d’espoir prometteur du MMA Français chez les moins de 93 kilos.

Grand amateur de MMA avec la récente signature du combattant Morgan Charrière sans son agence management, le rappeur Booba n’a pas manqué de réagir à la belle prestation d’Oumar Sy. Sur Instagram, il a publié un message fort pour soutenir le combattant français : “On met la lumière sur des charlatans alors que ce gars Oumar Sy est invaincu et personne n’en parle !“. L’interprète de Boulbi a ajouté son message en relayant une vidéo de l’interview d’après-combat d’Oumar Sy. Ce denier a apprécié le geste et a répondu au rappeur en le remerciant pour la force apportée : “Merci le duc.“.