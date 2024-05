Sadek s’exprime sur la scène de violence de Diddy contre Cassie

Sadek indigné par les méfaits de Diddy ! Des images accablantes font surface depuis quelques jours, montrant Puff Daddy s’en prenant à son ex-compagne Cassie dans un hôtel de Los Angeles. Cette vidéo, datant de 2016, a relancé les accusations de violences conjugales et de viol portées par l’ex-compagne du rappeur américain.

Après des débuts discrets, Diddy et Cassie avaient officialisé leur couple en 2012. Leur histoire, longue de plus de dix ans, s’est finalement terminée en 2018. En novembre dernier, Cassie a porté plainte contre son ex, l’accusant de faits graves remontant à 2005, peu de temps après leur rencontre, le différend s’est réglé à l’amiable, mettant fin à cette procédure judiciaire sauf que d’autres plaintes ont suivi d’autres victimes des agissements du producteur de musique.

Sadek dégouté par l’agression de Diddy contre Cassie !

La violence contre Cassie s’est confirmée par des images, dans une séquence diffusée par CNN, Diddy apparait dans une rage folle, frappant et injuriant son ancienne compagne dans un couloir d’hôtel. Cette vidéo, corroborant les accusations de la chanteuse, a suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux dont celle de Sadek. “Moi ce qui me dégoûte le plus c’est que pendant 8 ans personne n’a rien dit, il a pas dû remplir ses obligations de dégénérés et ils l’ont jeté sur la place publique… MAIS ILS ÉTAIENT AU COURANT ! La vidéo date de 2016 et il l’envoyait à son entourage, quel monde de fdp” a-t-il commenté.

La diffusion de cette vidéo pourrait avoir des conséquences importantes dans l’affaire judiciaire qui oppose Cassie à Diddy. Il reste à voir si ces images inciteront la justice à se saisir de nouveau du dossier. “Les hommes qui frappent les femmes ne sont pas des hommes. Nos filles, nos sœurs, nos mères et nos épouses doivent se sentir protégées et aimées.”, a déclaré, Alex Fine, l’actuel mari de Cassie suite à la diffusion de ces images.