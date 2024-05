Vald a embauché plus de 50 gardes du corps de peur de croiser Booba

Ça balance les gros dossiers ! Booba dévoile la peur de Vald aux Francofolies en 2022, le rappeur du 93 a enrôlé plusieurs des agents de sécurité pour se protéger d’une éventuelle altercation à l’époque de leur clash.

Un directeur d’une société de sécurité décrit la demande de protection de Vald face à Booba !

En 2022, Booba et Vald étaient programmés pour se produire le même soir aux Francofolies, ravivant leur conflit public. Des révélations d’un agent de sécurité sur l’événement ont récemment relancé les tensions, alimentant les moqueries de Booba. Depuis plus de deux ans, les deux rappeurs se livrent à une guerre d’invectives sur les réseaux sociaux. Leur rivalité a atteint son paroxysme lors de cette soirée aux Francofolies. Le 15 juillet 2022, B2O a été contraint de retarder son concert de plus d’une heure pour bloquer l’accès à l’interprète de “Désaccordé” à la scène.

Vald avait réagi dans une interview au Parisien, évoquant un besoin de “protection” face aux menaces de Booba avant cette confrontation. Ce dernier, toujours prompt à la provocation, a récemment diffusé sur ses réseaux sociaux une interview d’un agent de sécurité ayant assuré la protection de Sullyvan lors de l’événement. L’agent révèle que le rappeur originaire d’Aulnay-sous-Bois avait demandé la présence de plus de cinquante agents de sécurité pour le prémunir de toute rencontre avec le DUC durant la soirée. Cette information a ravivé l’ironie de l’auteur d’Ultra, qui a partagé l’extrait vidéo sur ses réseaux sociaux, accompagné d’un message moqueur adressé au père de son rival « Passe le bonjour à Roger (papa de Vald) » dont il avait révélé des publications compromettantes sur les réseaux à l’époque du début de leur clash.

Ces révélations pourraient ravier la tension entre les deux rappeurs. Reste à savoir si cette nouvelle pique de Booba déclenchera une nouvelle vague d’invectives, même si depuis plusieurs mois Vald reste silencieux sur les attaques à son encontre et semble être passé à autre chose.