Naps réagit à l’accusation de plagiat de La Kiffance par Billie Eilish

Billie Eilish s’inspire-t-elle de Naps ? Un air de “La Kiffance” dans “L’Amour de ma vie” ? Des internautes dénichent des similitudes troublantes entre les tubes de Naps et Billie Eilish.

Naps et Billie Eilish : un air de Kiffance ?

Un TikTokeur, 321Kais, a créé un buzz en remarquant des ressemblances frappantes entre le tube “La Kiffance” de Naps et “L’Amour de ma vie”, la chanson de la chanteuse américaine Billie Eilish. Dans sa vidéo, il compare la mélodie et le rythme du refrain des deux chansons, soulignant leur proximité. “C’est peut-être pour ça qu’elle a choisi un nom français pour sa chanson”, ironise-t-il. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et Naps lui-même a réagi avec humour sur Twitter, reprenant la phrase “It’s the Kiffance” et mentionnant Billie Eilish dans un tweet vu plus de 1,5 million de fois.

Si Billie Eilish n’a pas officiellement commenté ces comparaisons, et que le titre “L’Amour de ma vie” est crédité à elle et son frère Finneas, la question de l’inspiration demeure. Inspiration volontaire ou simple coïncidence ? Difficile de le dire sans l’avis des artistes eux-mêmes. Quoi qu’il en soit, cette comparaison a indéniablement fait parler de Naps et de son tube “La Kiffance”. Sa chanson connait un regain d’intérêt, et le rappeur français pourrait bien en profiter pour se faire connaître auprès d’un public international.

Avec plus de 220 millions d’écoutes sur Spotify, Naps est déjà un artiste à succès. Mais ce buzz inattendu pourrait lui donner une visibilité encore plus grande et lui ouvrir les portes du marché international.