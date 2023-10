Le conflit israélo-palestinien fait réagir Lacrim avec un gros coup de gueule

Suite au bombardement d’un hôpital de Gaza qui a tué plusieurs centaines de civils palestiniens, les réactions se multiplient dans le monde du rap français, c’est au tour de Lacrim de s’exprimer ouvertement.

Après cette attaque contre des civils à Gaza, de nombreuses personnes se sont réunies devant l’ambassade de France en Tunisie pour dénoncer la politique française à l’égard de la situation actuelle en Israël et pour réclamer que le gouvernement français se mobilise dans le conflit israélo-palestinien afin de prôner un cessez-le-feu rapide pour stopper le massacre de civils innocents. Tout comme les membres du groupe PNL, Ademo et NOS, Lacrim vient de publier un message sur Twitter.

« À la base, je ne veux même pas ouvrir mon téléphone pour voir ces choses en étant impuissant et surtout la tournure que la situation prend, quand je vois les monstres justifier ce qui se passe. On condamne toute mort, mais le 13 novembre par exemple la solution était de descendre le 14 et de tuer les musulmans innocents de France ? », décrit tout d’abord Lacrim avant de poursuivre passablement agacé par la situation à Gaza, « C’est absurde même daesh les Français ne sont pas entrés en guerre contre eux, mais par contre, ils trouvent normal que les Israéliens tuent des enfants en faisant croire qu’ils cherchent le Hamas ou en répercussion à ce qu’ils ont subi, la vérité, je n’ai jamais vu ça ! ».

« Pareil sur les besoins vitaux, eau, gaz, électricité, 4 droits internationaux violés… » poursuit Lacrim dans son tweet avant de conclure, « La vie d’un musulman ne vaut rien à vos yeux, je le vois bien, je l’ai compris, la France a changé radicalement de visage ces dernières années, réveillez-vous ! ».