Slimane surpasse « Au DD » de PNL avec un exploit historique

Depuis le mois de mars 2019, aucun titre français n’avait réussi à battre un record de PNL jusqu’à ce week-end, c’est Slimane qui vient de réaliser cet exploit suite au concours de l’Eurovision 2024 qui a fait briller la musique française dans le monde.

Slimane vient de faire tomber un record

Le single « Mon Amour » de Slimane est en effet devenu le titre français le plus streamé l’histoire en 24 heures sur Spotify avec plus 1,8 million d’écoutes dans le monde sur la plateforme de streaming en une journée. L’ancien record était détenu par PNL avec « Au DD ». Paru le 22 mars 2019, quelques semaines avant la sortie de l’album “Deux frères”, le morceau culte d’Ademo et NOS avait battu à l’époque des nombreux records d’écoutes et de vues avec le clip sur Youtube.

Slimane a représenté la France à l’Eurovision 2024 et a décroché une honorable quatrième avec son interprétation du titre « Mon Amour », c’est le Suisse, Nemo qui a remporté le concours vivement critiqué par Rohff. Le chanteur français vient d’intégrer le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France du moment et cumule désormais plus de 27 millions de streams sur Spotify avec ce single.

Les deux rappeurs Parisiens détiennent toutefois toujours le record du morceau français le plus streamé sur une semaine, mais leur retour avec un nouvel album se fait désespérément attendre par les fans après le succès de “Deux frères” en 2019.