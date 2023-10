PNL s’adresse directement à Macron après le bombardement d’un hôpital à Gaza

Ademo et N.O.S de PNL continuent de s’exprimer sur le conflit israélo-palestinien via les réseaux, et les deux rappeurs français taclent le gouvernement français en s’adressant directement à Emmanuel Macron pour tenter de susciter une réaction de la part du président français.

Les mots forts envoyés directement à Emmanuel Macron de PNL

Après s’être attiré les foudres de Mohamed Henni, Ademo n’a pas donné suite aux critiques du youtubeur et vient encore prendre la parole. Dans une longue story sur la situation au Moyen-Orient : « Obligé de prendre la parole parce que nous ressentons une injustice qui se déroule à des milliers de kilomètres de nous » se justifie le rappeur sur sa déclaration dans laquelle il s’adresse directement à « Monsieur le Président ». Il déclare tout d’abord que « nous sommes tous fiers d’être français et condamnons les attaques du Hamas sur des enfants et civils innocents », puis précise ne pas avoir envie de se prononcer sur la politique et préfère rester discret, mais déplore qu’il soit contraint de prendre la parole « celle-ci ayant un impact sur la jeunesse de notre pays » assure-t-il. Le membre du groupe PNL déplore ensuite l’inaction du gouvernement français face au drame qui se produit actuellement à Gaza et que cela a des répercussions en France.

Dans la lignée de la déclaration de son frère, N.O.S a également poussé un coup de gueule allant dans le même sens, « C’est quoi la solution Monsieur le Président Emmanuel Macron ? On dit rien ? ON JUSTIFIE l’injustifiable ? Ou on se repositionne enfin en humains justes et responsables et on « tente » un minimum de réassurer le respect des droits de l’homme et la défense de la paix » commente-t-il suite au bombardement dans la ville de Gaza d’un hôpital pour tenter d’interpeller le gouvernement afin d’agir pour un cesser le feu.