Rohff choqué par l’Eurovision, “le cirque des horreurs”

En attendant la sortie à venir de son prochain album Fitna, Rohff a pris la parole sur ses réseaux pour pousser un gros coup de gueule contre l’édition 2024 de l’Eurovision, le concours a été remporté par le Suisse Nemo, un chanteur non-binaire de 24 ans, la cérémonie a indigné le rappeur.

Rohff indigné par l’Eurovision, un concours de celui qui choque le plus !

Nemo Mettler, le vainqueur de cette édition 2024 de l’Eurovision a gagné le concours avec son interprétation du morceau The Code dans lequel il s’exprime sur son parcours personnel pour parvenir à son identité de genre, l’artiste souhaite être désigné par des pronoms non genrés. Cette victoire et la prestation des différents candidats a suscité la réaction de Rohff, il a confié son avis tranché sur cette 68ᵉ édition du concours.

Rohff cite tout d’abord les paroles de Saladin, “si vous voulez détruire un peuple sans lui faire la guerre, alors répandez l’adultère et la nudité chez leurs jeunes”. Housni explique ensuite que chacun peut disposer de son corps comme il le souhaite, mais s’interroge sur le fait savoir à qui profite cette inversion des valeurs et la “perdition totale de l’Homme et de la Femme ?”. “Les propagandistes et activistes effrénés de cette décadence ont pourtant une mère non ?” poursuit-il avant de faire le constat que ce concours est devenu selon lui un concours de l’artiste qui va choquer le plus en déplorant qu’il n’y a plus de message, ni d’art dans cette cérémonie en affirmant que la victoire est donnée à celui qui fera le plus polémique en dépassant les limites de la décadence, il va même à assurer que c’est un “cirque des horreurs”.

Rohff déplore ensuite que la famille classique avec un père et une mère est en train d’être détruite en cassant également nos origines et nos racines, ou encore que les jeunes d’aujourd’hui n’ont plus aucun repères. Le rappeur accuse ensuite le gouvernement de complotiste, avant de rappeler qu’il ne faut pas oublier nos valeurs familiales ou encore qui nous sommes.

